Handgreiflichkeiten mit blutiger Nase: Unschöne Pausenszene in Erfurt

Die Partie zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem SV Babelsberg wirkt nach: So soll es in der Halbzeitpause in den Katakomben des Steigerwaldstadions zu unschönen Szenen gekommen sein. Die Vorwürfe richten sich vor allem an SVB-Sportchef Philip Saalbach.

In dieser Szene sah Samuel Biek (Zweiter von rechts) Rot, aber das negative Highlight gab es in der Halbzeitpause in den Katakomben. IMAGO/Bild13