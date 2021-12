Hamburg deklassiert: THW feiert dritten Sieg in Serie

Den vollgepackten Bundesliga-Sonntag hat der THW Kiel eröffnet: Der Rekordmeister ließ Aufsteiger HSV Hamburg keine Chance - und feierte den dritten Pflichtspielsieg in Serie.

Mit einem souveränen Auswärtssieg hat der THW Kiel seinen Platz in der Bundesliga-Spitzengruppe behauptet. Beim HSV Hamburg gewann der Rekordmeister 32:23 (15:6) und verteidigte seinen zweiten Tabellenplatz erfolgreich.

Für Kiel war es der zehnte Saisonsieg im 14. Spiel, zudem der dritte Pflichtspielsieg in Serie. Ganz vorne liegt in der Bundesliga der SC Magdeburg, der alle seine zwölf Spiele für sich entschied.

Kiel erwischte in Hamburg einen optimalen Start ins Spiel und stand besonders in der Abwehr sicher. Dazu kam ein glänzend aufgelegter Keeper Niklas Landin (13 Paraden). Zur Pause führten die Zebras bereits mit 15:6. Auch nach der Pause ließ der THW nichts anbrennen und fuhr am Ende einen überdeutlichen Auswärtssieg ein.

Bester Werfer der Kieler war der kroatische Spielmacher Domagoj Duvnjak, der von 2009 bis 2014 selbst in Hamburg spielte, mit sechs Treffern. Niclas Ekberg und Sander Sagosen steuerten jeweils fünf Tore zum nie gefährdeten Erfolg bei. Für den HSV, bei dem Niklas Weller (sechs Tore) am treffsichersten war, war es die sechste Saisonniederlage.

HSV Hamburg - THW Kiel 23:32 (6:15)

Tore für Hamburg: Weller 6, Mortensen 3/2, Tissier 3, Forstbauer 2, Theilinger 2, Walullin 2, F. B. Andersen 1, Ossenkopp 1, Schimmelbauer 1, M. Späth 1, Wullenweber 1

Tore für Kiel: Duvnjak 6, Ekberg 5/3, Sagosen 5, Reinkind 4, Zarabec 4, Bilyk 3, Pekeler 3, Horak 1, Weinhold 1

Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg)

Zuschauer: 8533

Strafminuten: 10 / 8

Disqualifikation: - / -