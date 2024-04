Haller fehlt erneut wochenlang - Brandt erinnert an Inter

Borussia Dortmund fiebert dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid entgegen. In der Partie am Dienstag muss der BVB auf Stürmer Sebastien Haller verzichten. Offensivspieler Julian Brandt setzt auf die Unterstützung der Fans, um das 1:2 aus dem Hinspiel zu drehen.

Die Mannschaft von Atletico Madrid kann sich auf die Unterstützung ihrer Anhänger im Metropolitano stets verlassen. Doch die Atmosphäre im Signal-Iduna-Park, die flößt auch in Spanien Respekt ein. Vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale zwischen Borussia Dortmund und dem Team von Trainer Diego Simeone am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ist der Faktor Fans daher ein großes Thema - bei den spanischen wie bei den deutschen Reportern. Aber auch bei den Teams selbst.

"Dann bist du verpflichtet, alles zu geben"

"Wir nutzen die Atmosphäre sehr häufig und thematisieren es. Das Stadion ist häufig schon da, wenn wir zum Warmmachen rausgehen. Dann bist du verpflichtet, alles zu geben und dein Bestes zu zeigen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic. "Es ist einmalig, so etwas zu erleben. Das Stadion ist regelmäßig ausverkauft. Egal, wie der Gegner heißt. Egal, ob wir mit oder ohne Flutlicht spielen. Das wollen wir nutzen - und das hat uns auch schon häufig geholfen." Als Beispiele aus der aktuellen Saison nannte der 41-Jährige die Heimspiele in der Champions League gegen Milan (0:0), Newcastle (2:0) oder Paris (1:1), in denen die Mannschaft von der Kulisse angetrieben wurde.

Doch kann es vielleicht auch andersherum laufen? Kann die Erwartungshaltung im Stadion manchmal auch zur Last werden? Das Heimspiel gegen Mainz am letzten Spieltag der vergangenen Saison legt diesen Verdacht nahe. Damals hätte sich der BVB mit einem Sieg zum Meister krönen können, am Ende stand ein enttäuschendes 2:2. Mittelfeldspieler Julian Brandt, der am Montag neben Terzic auf dem Podium bei der Pressekonferenz saß, wollte das nicht gelten lassen. "Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich mir immer so eine Stimmung wie gegen Mainz oder zuletzt gegen Stuttgart wünschen", sagte der 27-Jährige, schob aber eilig hinterher: "Wir können uns nicht beschweren. Die Stimmung hier ist absolut einmalig. Der Support ist immer da, die Fans enttäuschen uns nie."

Haller fehlt länger - Bynoe-Gittens und Sancho bereit für Atletico

Besonders ein Spiel ist Brandt diesbezüglich in Erinnerung geblieben: Der 3:2-Erfolg gegen Inter Mailand in der Gruppenphase der Champions League am 5. November 2019. "Wir lagen gegen eine sehr gute Truppe von Inter damals mit 0:2 hinten, aber es wurde hier eine Energie entfacht, durch die wir das Spiel noch drehen konnten. Das werde ich nie vergessen", sagte der Nationalspieler. "Alle Fans, die hier am Dienstag im Stadion sind, wissen, dass sie eine riesige Chance für uns sind, über unsere Leistungsgrenze zu gehen."

Personell muss der BVB allerdings vor dem Rückspiel einen Rückschlag verkraften: Sebastien Haller, der in Madrid als Joker zum 1:2 traf, muss aufgrund seiner beim 2:1-Sieg in Mönchengladbach am Samstag erlittenen Sprunggelenksverletzung pausieren. Der Stürmer fällt mindestens zwei bis drei Wochen, möglicherweise sogar länger aus. "Wir haben eine erste Diagnose", sagte Terzic am Montag, "demnach ist das Narbengewebe an seinem Sprunggelenk wieder etwas beschädigt. Er bekommt jetzt eine Woche komplette Ruhe, danach wird es eine finale Diagnose geben." Besser sieht die Situation bei Jamie Bynoe-Gittens aus, der sich am Samstag am Rücken verletzte, aber gegen Atletico zur Verfügung stehen wird. Ebenso wie Jadon Sancho, der in Gladbach aufgrund eines Magen-Darm-Infekts fehlte.

Terzics drei Erkenntnisse aus dem Hinspiel

Für den angestrebten Einzug ins Halbfinale - den ersten für den BVB seit 2013 - käme es auf drei Dinge an, die man als Erfahrung aus Madrid mitgebracht habe, sagte Terzic: "Erstens: Wir haben alles in der eigenen Hand. Zweitens: Wir wissen, wie schwer es ist, gegen Atletico zu spielen, wenn man die Dinge macht, die sie gernhaben. Drittens: Wir wissen, was wir investieren müssen, um sie zu schlagen." Zuversicht gibt dem BVB vor allem die letzte Viertelstunde des Hinspiels, als die zuvor lange heillos unterlegenen Dortmunder dem Ausgleich nahe waren.

Eine gute Viertelstunde allerdings wird am Dienstag nicht reichen. Das sieht auch Terzic so: "Wir müssen es über 90 oder 120 Minuten zeigen, dass wir bereit sind, in die nächste Runde einzuziehen." So wie es die Fans mit hoher Wahrscheinlichkeit sein werden.