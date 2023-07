Halle: Winkler weg - Vertrag für Wolf?

Am Sonntag kehrte der Hallesche FC aus dem Trainingslager in Polen zurück - und könnte mit Testspieler Marco Wolf bald einen weiteren Neuzugang präsentieren.

In der laufenden Transferperiode tut sich viel beim Halleschen FC. Vom Kader der vergangenen Saison hatten bereits 15 Spieler den Verein verlassen, am Samstag folgte mit Alexander Winklers Vertragsauflösung der 16. Abgang beim HFC. Den 31-jährigen Verteidiger, der in der abgelaufenen Spielzeit nur achtmal zum Einsatz kam, zieht es in die Schweiz.

Auf Zugangsseite konnten die Verantwortlichen bislang elf Neuzugänge von ihrem Weg überzeugen - und auch hier könnte sich bald wieder etwas tun. Zuletzt durfte sich Marco Wolf (zuvor VfB Stuttgart II) als Testspieler beweisen und machte seine Sache gut.

Beim 3:2 gegen die U 23 des polnischen Erstligisten am Samstagnachmittag absolvierte der 22-jährige Offensivspieler die zweite Halbzeit. Er bringt die Erfahrung aus 69 Spielen (16 Tore) aus der Regionalliga Südwest mit.

Luft nach oben bei der Chancenverwertung

Vor allem seine Torquote dürfte Trainer Sreto Ristics Team überzeugen. Denn obwohl der 47-Jährige mit dem Trainingslager im polnischen Opalenica grundsätzlich zufrieden war ("Die Bedingungen waren top, wir konnten an einigen Inhalten arbeiten"), ist neben defensiver Stabilität auch in Sachen Chancenverwertung noch Luft nach oben.

"Der Eindruck vom Team ist positiv, wohl wissend, dass in dieser Vorbereitungsphase noch nicht alles sitzen kann", bewahrte Ristic Ruhe. Gut zwei Wochen bleiben bis zum Auftakt, wenn der HFC am 4. August (19 Uhr, LIVE! bei kicker) zuhause gegen Rot-Weiss Essen die Drittliga-Saison eröffnet.