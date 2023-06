Halle und Reddemann trennen sich vorzeitig - Marx bekommt Profivertrag

Der Hallesche FC bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Am Mittwochmittag gab der Verein aus Sachsen-Anhalt zwei weitere Personalentscheidungen bekannt.

Zum einen werden sich die Wege vom Halleschen FC und Verteidiger Sören Reddemann nach drei Jahren mit dem Ablauf des Monats Juni trennen. Wie der HFC mitteilte, habe man sich mit dem 27-Jähigen auf eine Auflösung des Vertrages geeinigt. In seinen drei Jahren in Sachsen-Anhalt kam Reddemann auf 75 Einsätze in Liga 3, dabei gelang dem großgewachsenen Innenverteidiger eine Vorlage. Bereits Anfang Juni berichtete die "Bild", dass Reddemann keine Zukunft beim HFC hat - trotz 25 Einsätzen. An den letzten neun Spieltagen lief er aber nur einmal auf.

"Wir wünschen Sören Reddemann alles erdenklich Gute auf seinem weiteren sportlichen Weg", erklärt Halles Sportdirektor Thomas Sobotzik. Wohin es Reddemann zieht, ist nicht bekannt, laut den "Lübecker Nachrichten" soll der 27-jährige Innenverteidiger allerdings beim VfB Lübeck im Fokus stehen.

Profivertrag für Nachwuchsstürmer Marx

Zum anderen wird zukünftig weiterhin Jonas Marx für den HFC auflaufen. Der 18-Jährige hat in Halle an der Saale einen Profivertrag unterzeichnet - Details gab der Verein nicht bekannt. Marx soll in Zukunft Schritt für Schritt an den Herrenbereich herangeführt werden. Der Stürmer erzielte in der Regionalliga Nordost bei den A-Junioren insgesamt 14 Saisontore, zudem nahm er bereits am Wintertrainingslager der Profimannschaft teil.

"Jonas Marx hat sich diese Chance verdient, er soll sich nun Schritt für Schritt weiterentwickeln und täglich dazu lernen. Er bringt gute physische Voraussetzungen mit und besitzt eine Eigenschaft, die schwer zu erlernen ist: einen Torriecher", beschreibt Sobotzik in einer Vereinsmitteilung das Profil des talentierten Angreifers.

Beim Halleschen FC tut sich in diesem Sommer kadertechnisch einiges. Mit Dominic Baumann, Matthew Meier, Tom Baumgart, Tim-Justin Dietrich, Jordi Wegmann, Sven Müller, Besar Halimi, Moritz Schulze und Enrique Lofolomo hat man bereits neun externe Neuzugänge verpflichtet. Nicht ausgeschlossen, dass auch noch mehr passieren wird - gerade auf der Abgangsseite ranken sich seit einiger Zeit Gerüchte um Interesse einiger Zweitligisten an Halles Mittelfeldspieler Aljaz Casar.