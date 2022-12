Halle: Mehrere Wochen Pause für Nietfeld

Am Mittwoch fliegt der Hallesche FC zum Winter-Trainingslager in die Türkei. Kapitän Jonas Nietfeld ist dabei, wird seiner Mannschaft aber vorerst nicht auf dem Rasen helfen können.

Jonas Nietfeld hat sich in einem Testspiel in Aue verletzt.

Am Sonntag hatte der HFC ein Testspiel bei Ligakonkurrent Aue bestritten. Im Nachgang sorgte aber weniger die 0:1-Niederlage für Sorgen bei den Saalestädtern, sondern vielmehr die Verletzung von Jonas Nietfeld. Der Kapitän war im zweiten Durchgang umgeknickt und hatte das Feld humpelnd verlassen müssen.

Am Montag folgte die bittere Diagnose: Nietfeld hat sich einen doppelten Außenbandriss zugezogen und fällt nach Klubangaben sechs bis acht Wochen aus. Eine bittere Nachricht für den HFC: Nietfeld, der 2019 von Regensburg nach Sachsen-Anhalt kam, gehört zu den Leistungsträgern, bestritt in dieser Saison 15 Partien von Beginn an, zwei verpasste er wegen einer Rotsperre. Der defensiv wie offensiv variabel einsetzbare Kapitän erzielte dabei vier Tore (kicker-Note 3,13).

Nietfeld wird aber mit ins Trainingslager in die Türkei fliegen. "Er kann dort rund um die Uhr behandelt werden und ist vor allem ganz nah beim Team. Der Kapitän sollte als Persönlichkeit einfach dabei und vor Ort sein, auch als Signal im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben im Kampf um den Klassenerhalt", wird Cheftrainer André Meyer in einer Mitteilung zitiert.

"Jetzt kommt es knüppeldick"

Auch Elias Löder (zwölf Einwechslungen in dieser Saison) reist mir, muss allerdings aufgrund einer Mittelfußverletzung vorerst auf das Training verzichten. Wohl nicht zum Trainingslager-Kader gehört hingegen Seymour Fünger. Der 20-jährige Verteidiger steht Meyer vorerst nicht zur Verfügung, weil er sich einer Meniskusoperation unterziehen muss. Auch er fällt wohl wie Nietfeld bis zu acht Wochen aus.

"Nachdem wir in der Hinrunde bis auf wenige Ausnahmen von langwierigen Verletzungen verschont geblieben sind, kommt es nun knüppeldick. Die Ausfälle sind brutal bitter für die Spieler selbst, aber auch für uns als Mannschaft", so Meyer.