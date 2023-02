Halle-Interimscoach Kiefer: "Die ganzen Phrasen hasse ich eigentlich"

Nach wie vor wartet der Hallesche FC auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Mit Interimscoach Jens Kiefer soll bei formstarken Dresdnern möglichst der langersehnte Dreier im Abstiegskampf gelingen.

Wem der neue Interimscoach des HFC vor Beginn der Pressekonferenz zum anstehenden Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) noch kein Begriff war, musste nicht lange darauf warten, um sich mit seiner Art vertraut zu machen. Jens Kiefer ist kein Mann der großen Worte. Auf die Frage, wie denn sein erster Eindruck von der Mannschaft sei, antwortete er trocken. "Die ganzen Phrasen hasse ich eigentlich. Dennoch haben wir einen positiven Eindruck von der Mannschaft."

Auch Einzelgespräche mit den Spielern hält der neue Trainer trotz der prekären Lage - seit Anfang November wartet der HFC auf einen Sieg - für überbewertet. Der 48-Jährige setzt auf Small-Talk auf dem Trainingsplatz.

Dass die ersten Eindrücke auf dem Trainingsplatz durchweg positiv sind, ist für den gebürtigen Saarländer wenig verwunderlich. "In den ersten drei bis vier Tagen will sich jeder von der besten Seite zeigen."

"Wir fahren dorthin, um zu gewinnen"

Zwischenmenschliche Reibereien im Kader aufgrund der sportlichen Misere hält der Coach nicht für ausgeschlossen. Um dies beurteilen zu können, müsse sich Kiefer aber noch ein besseres Bild von der Mannschaft verschaffen. Ohnehin liegt der Fokus zurzeit voll und ganz auf der kommenden Auswärtspartie in Dresden.

Dynamos Aufwärtstrend im neuen Jahr ist für den Trainer aber kein Hindernis, eine klare Zielsetzung für das Spiel zu formulieren. "Wir fahren dorthin, um zu gewinnen", so Kiefer.

Casar und Nietfeld fehlen gesperrt

Bei der Herangehensweise, wie das gelingen soll, will sich Kiefer hingegen noch nicht in die Karten schauen lassen. Stand jetzt seien auf die erste Elf bezogen noch "zwei bis drei Fragezeichen dabei". Änderungen soll es aber auf jeden Fall geben. "Wir werden bisschen was verändern", verspricht Kiefer. Hierbei habe jeder die Gelegenheit, "in die Mannschaft hineinzurutschen". Wer vom neuen Coach aber "Hexerei und sonstige besondere Dinge" erwartet, werde enttäuscht werden.

Neben den gelbgesperrten Aljaz Casar und Kapitän Jonas Nietfeld müssen die Saalestädter nach wie vor auf den an Menikusproblemen laborierenden Seymour Fünger verzichten.

Dafür sind die Neuzugänge Nik Omladic und Erich Berko bereits eine Option.