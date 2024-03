Hainers klare Ansage vor Topspiel: Bayern streben Wachablösung an

Vor dem Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München äußert sich Bayern-Präsident Herbert Hainer zu den kurz- und langfristigen Zielen des Meisters und aktuellen Tabellenführers der Bundesliga.

Die Ausgangslage könnte für den Tabellenführer kaum besser sein. Am vergangenen Wochenende hat der FC Bayern einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft getan - mit Hilfe seines Konkurrenten VfL Wolfsburg. Der Tabellenzweite unterlag bereits am Freitagabend mit 1:2 bei der TSG Hoffenheim. Die Münchnerinnen erledigten am Samstag souverän mit 5:0 ihre Aufgabe gegen Aufsteiger RB Leipzig.

Sieben Spieltage vor Saisonschluss hat der FC Bayern damit vier Zähler Vorsprung - und der Abstand auf den VfL könnte am Samstagabend (17.45 Uhr, LIVE! bei kicker) auf sieben Zähler anwachsen, wenn der Meister das Gipfeltreffen in Wolfsburg für sich entscheidet.

"Wir wollen am Samstag gewinnen, keine Frage. Das wäre nach den Ergebnissen der vergangenen Woche ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserer erfolgreichen Titelverteidigung. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel", sagt Bayern-Präsident Herbert Hainer dem kicker.

Es wäre das erste Double in der Geschichte unserer Frauenmannschaft, und als FC Bayern setzen wir uns immer die höchsten Ziele. Herbert Hainer zum kicker

"Die Spiele Bayern gegen Wolfsburg sind seit vielen Jahren die Top-Duelle des deutschen Frauenfußballs und immer eine der entscheidenden Standortbestimmungen im Saisonverlauf." Seit 2013 hat kein anderer Verein als der VfL Wolfsburg (sieben Titel) und der FC Bayern (vier) die Meisterschaft mehr gewinnen können.

Mehr als 20.000 Tickets hat der VfL Wolfsburg für das Spitzenspiel schon abgesetzt. Klar ist, dass die Gäste aus München, die in dieser Saison noch nicht verloren haben, favorisiert in das Top-Duell gehen. Wolfsburg hat in dieser Saison schon zwei Niederlagen kassiert: beim Hinspiel in München (1:2) und eben am Freitag in Hoffenheim.

Hainer formuliert die Ziele des FC Bayern deutlich: "Der erneute Gewinn der Meisterschaft ist unser klares Ziel, zudem wollen wir auch den DFB-Pokal holen. Es wäre das erste Double in der Geschichte unserer Frauenmannschaft, und als FC Bayern setzen wir uns immer die höchsten Ziele."

Pokalfinale zwischen den Rivalen ist ebenfalls möglich

Im DFB-Pokal-Halbfinale empfangen die Münchnerinnen am Ostersonntag (31. März) Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg hat einen Tag zuvor die SGS Essen zu Gast. Ein Pokal-Endspiel (das am 9. Mai in Köln ausgetragen wird) zwischen den beiden deutschen Top-Klubs ist also auch noch möglich.

Wolfsburg gewann den DFB-Pokal seit 2015 neunmal in Folge. Auch in diesem Wettbewerb streben die Bayern eine Wachablösung an. "Wo auch immer der FC Bayern professionell antritt, erwarten wir von uns selbst und auch unsere Fans von uns, die Nummer eins zu sein", erzählt Hainer.

"Wir haben großen Respekt vor dem VfL Wolfsburg, der enorme Verdienste um den deutschen Frauenfußball hat, aber wir sind auf einem guten Weg, dass es hier zu einer Wachablösung kommt." Und der Bayern-Präsident führt weiter aus: "Wir wollen Wolfsburg als Nummer eins ablösen. Aktuell haben wir es geschafft - und wir werden alles dafür geben, dass es so bleibt."