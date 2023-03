"Hätte lieber alle Punkte abgegeben": Verl im Verletzungspech

Der SC Verl sammelte in der englischen Woche fünf Zähler. Allerdings trübten die Verletzungen von Luca Stellwagen und Niclas Thiede die Stimmung.

Der SC Verl glich beim MSV Duisburg zweimal aus und ging im zweiten Durchgang in Überzahl gar in Führung. Obwohl die Verler einen Akteur mehr auf dem Platz hatten, kamen die Zebras noch spät zum Ausgleich (3:3). Dennoch war Trainer Michel Kniat mit dem Ergebnis nicht unzufrieden: "Wenn man das Spiel sieht, kann man mit dem Punkt leben."

Viel mehr als die verspielten zwei Zähler, schmerzte ihn die Verletzung von Luca Stellwagen. Der Linksverteidiger rutschte in der 25 Minute bei einem Zweikampf weg und musste vom Platz getragen werden. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus.

Thiede zog sich einen Syndesmosebandriss zu

Es war bereits der zweite frühe verletzungsbedingte Wechsel von Kniat in der englischen Woche. Am vergangenen Dienstag hatte sich bereits Torhüter Niclas Thiede beim Gastspiel in Meppen (3:1) bei einer Grätsche verletzt. Wie der SCV mitteilte, zog sich der Schlussmann einen Syndesmosebandriss zu und fällt daher für die restlichen Spielzeit aus. "Das trifft uns schon hart. Ich hätte lieber alle Punkte abgegeben und die beiden gesund gehabt", erklärte Kniat nach dem Spiel beim MSV gegenüber "MagentaSport".

Von den frühen Verletzungen zeigte sich sein Team aber in beiden Spielen unbeeindruckt, was ihn erfreute. "Die Mannschaft lebt. Es ist egal, ob einer verletzt ist", so der Coach. Die Belohnung für die Leistungen war ein Mannschaftsabend. "Die Jungs dürfen sich heute mal so richtig einen rein schrauben, morgen ist trainingsfrei", verriet Kniat am Samstag.