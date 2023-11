Duell der Gegensätze in Göteborg: Während Gastgeber BK Häcken noch ohne Punkt und mit 2:13 Toren am Tabellenende der Gruppe H steht, konnte Bayer Leverkusen die ersten vier Partien allesamt gewinnen (12:2 Tore) und hat das Achtelfinal-Ticket bereits sicher in der Tasche.