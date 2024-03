"Habe es gerockt": Hennig spurtet im Finish aufs Podest

Die Schwedinnen feiern einen Doppelsieg über die 50-Kilometer-Strecke, auf der Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig ihr famoses Rennen am Holmenkollen nach starkem Schlussspurt mit einem dritten Platz krönte.

Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat am berühmten Holmenkollen einen großen Erfolg gefeiert. Die 27-Jährige ließ am Samstag in Oslo nach 50 Kilometern in der klassischen Technik auf der Zielgeraden Teresa Stadlober aus Österreich Zentimeter hinter sich und sicherte sich den dritten Platz. Im Ziel streckte Hennig nach ihrem starken Finish, mit dem sie Stadlober mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,2 Sekunden das Nachsehen gab, völlig entkräftet beide Hände nach oben.

"Einfach unglaublich. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das so gerockt habe", freute sich Hennig nach ihrem Kraftakt in der ARD.

Karlsson setzt sich bei Kilometer 30 ab

Den Sieg holte mit einer souveränen Vorstellung nach 2:20:20,3 Stunden im ersten 50-Kilometer-Rennen in der klassischen Technik überhaupt die Schwedin Frida Karlsson. Bei ihrem zweiten Erfolg am Holmenkollen nach 2020 hatte Karlsson sich bei Kilometer 30 abgesetzt. Die frühere Staffel-Weltmeisterin hatte im Ziel 1:19,3 Minuten Vorsprung auf ihre Landsfrau Ebba Andersson, Hennig kam bei ihrem dritten Podestplatz der Saison mit 1:25,3 Minuten Rückstand an.

Carl wird Neunte

Hennig, Victoria Carl und das deutsche Langlauf-Team erleben einen herausragenden Winter mit zahlreichen Podestplätzen. Carl belegte in dem Langdistanzrennen in der norwegischen Hauptstadt diesmal Platz neun. Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg) kam auf Platz 17. Eine bittere Niederlage erlebten die Norwegerinnen, als beste Norge-Läuferin kam Astrid Öyre Slind nur auf Rang sieben.