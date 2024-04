"Habe das Ding schon mal gewonnen": 'DullenMIKE' sieht sich als "Top-Favorit"

Dylan Neuhausen rechnet sich gute Chancen aus, beim VBL Grand Final 2024 seinen zweiten deutschen Einzelmeister-Titel zu holen. Als aussichtsreicher Außenseiter wird zudem ein Bochumer Talent gehandelt.

"Umut und Anders" war die fast schon reflexartige Antwort der meisten eSportler auf die Favoriten-Frage im Mediengespräch vor dem VBL Grand Final. Wenig verwunderlich: Die beiden Leipziger sind amtierende Klub-Weltmeister und standen jüngst im VBLCC-Finale. Umut Gültekin wurde 2022 zudem Einzel-Weltmeister, Anders Vejrgang erreichte in der Endrunde der FC Pro Open den zweiten Platz. Nur Dylan Neuhausen hatte als aussichtsreichsten Anwärter auf den VBL-Titel jemand anderen auf dem Schirm: sich selbst.

Der Einzelmeister von 2022 erklärte sich auf Nachfrage von kicker eSport zum "Top-Favorit". Er wisse um seine Fähigkeiten: "Ich habe das Ding schon mal gewonnen und spiele aktuell sehr gutes FC 24." Letzteres stellte 'DullenMIKE' zuletzt in den VBL Open Playoffs unter Beweis. Der deutsche eNationalspieler gewann dort vier seiner fünf Duelle im Swiss-Format und setzte sich anschließend in allen drei Double-Elimination-Begegnungen seiner Gewinnerrunde durch.

"Meine einzige Chance, die Saison zu retten"

In den Monaten zuvor war es hingegen ruhig um Neuhausen geworden. Der 21-Jährige verschwand nach seinem Aus im FC Pro Regional Qualifier von der eSport-Bildfläche. Als FOKUS-Profi ohne DFL-Verein war er auch in der VBLCC nicht zu sehen gewesen. Was er von November bis März so gemacht hat? "Nicht viel. Ein bisschen Content stand an", sagte 'DullenMIKE'. Trotzdem fühle er sich "in bester Verfassung" - wobei ihm auch die regelmäßigen DFB-Lehrgänge geholfen hätten.

"Einen Monat vor den Playoffs habe ich angefangen, wieder intensiv zu trainieren", meinte Neuhausen. In dem Wissen, "dass das VBL Grand Final meine einzige Chance ist, die Saison zu retten". Denn über die Endrunde der deutschen Einzelmeisterschaft werden vier Plätze für die eChampions League sowie zwei Tickets für die FC Pro World Championship vergeben. Auf ebenjene rechne er sich "gute Chancen aus" - dasselbe gilt für einen möglichen zweiten Titelgewinn.

'LucaFIFA72' bei einem Top-Trio auf dem Zettel

Über die Top-Favoriten hinaus fiel im VBL-Mediengespräch insgesamt dreimal auch der Namen Luca Weber respektive 'LucaFIFA72'. Den erst 16-Jährigen haben Neuhausen, Timo Siep und Jonas Wirth als potenzielle Überraschung auf dem Zettel. 'DullenMIKE' schätzt Weber als "sehr guten Spieler" ein, der "vor allem starke Standards schlägt". In den Playoffs gewann 'LucaFIFA72' unter anderem gegen Lukas Seiler (4:1, 3:0) vom FC Bayern München und Bastian Rupsch (2:0, 5:3) vom FC Schalke 04.

Weber ist beim VfL Bochum unter Vertrag und erhielt in der abgelaufenen Saison schon einige VBLCC-Einsätze. Sein erster Gegner wird am Freitagabend Furkan Kayacik, der zu den stärksten Einzelspielern im Klub-Wettbewerb zählte. Erfahrung mit dem eSportler des SV Wehen Wiesbaden hat 'LucaFIFA72' bereits: Im Finale eines DFB-Turniers bezwang er 'FurkyPlayz' vor knapp drei Wochen deutlich - und sicherte sich 2.500 Euro Preisgeld. Im VBL Grand Final winken gar 40.000 Euro für den Sieger.

Die Entscheidung im deutschen Titelkampf wird am Samstag und Sonntag auch auf kicker.de/esport und auf unserem Twitch-Kanal zu sehen sein. Alle Begegnungen und Anstoßzeiten findet ihr in unserer Übersicht.