Gutes BVB-Omen? Vincic leitet das Champions-League-Finale

Slavko Vincic wird das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid leiten. Einst sorgte der Slowene für Ärger im BVB-Lager - in dieser Saison hat man ihn jedoch in guter Erinnerung.

Zwei Spiele unter Beteiligung des BVB hat Slavko Vincic in seiner Bilanz stehen. Das eine vor sechs Jahren sorgte damals für viel Gesprächsbedarf bei den Borussen, hatte der Referee doch beim 1:2 in der Europa League gegen Salzburg ein vermeintliches Foul an Marcel Schmelzer vor dem zwischenzeitlichen 0:2 nicht geahndet ("Ich weiß nicht, was die UEFA da macht").

Nach mehr als sechs Jahren gab es in dieser Spielzeit das Wiedersehen: Vincic leitete das emotionale Rückspiel im Viertelfinale gegen Atletico (2:4), durch das Dortmund ins Halbfinale vorstieß - und hatte "die umkämpfte Begegnung über 90 Minuten komplett im Griff", urteilte der kicker. Der 44-Jährige, der die Note 1,0 erhielt, sei "mit seiner souveränen Leitung mitverantwortlich für das überragende Spiel" gewesen.

2022 leitete er Frankfurts Europa-League-Endspiel

Vincic begann Mitte der 2000er Jahre, Spiele auf höchster nationaler Ebene in seinem Heimatland zu pfeifen. 2010 wurde der Slowene auf die FIFA-Liste gesetzt und kam seitdem regelmäßig international zum Einsatz. Vor zwei Jahren leitete er als bisherigen Höhepunkt seiner Karriere das Europa-League-Endspiel, das Eintracht Frankfurt 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers gewann (kicker-Note 2,5). In dieser Saison setzte ihn die UEFA außerdem fünfmal in der Champions League ein, unter anderem beim 3:0 der Bayern gegen Lazio. Insgesamt leitete er 30 Partien in der Königsklasse.

Auch auf Länderebene ist er ein gefragter Mann. 2021 leitete er drei Spiele bei der EM, im Jahr darauf kam er zweimal in der WM-Gruppenphase zum Einsatz. Für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist er einer der nominierten Referees.