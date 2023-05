"Guter Box-zu-Box-Spieler": Bogicevic verstärkt Viktoria Köln

Mit dem TSV Steinbach verpasste er zwar knapp den Aufstieg in die 3. Liga, in der kommenden Saison wird Donny Bogicevic dennoch eine Liga höher auflaufen. Denn der FC Viktoria Köln hat die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldakteurs am Mittwochmittag bekanntgegeben.

Wechselt eine Liga höher zum FC Viktoria Köln: Donny Bogicevic. picture alliance / Eibner-Pressefoto