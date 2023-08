Gute Nachrichten für Frankfurt? PSG holt offenbar Goncalo Ramos

Paris Saint-Germain rüstet sich für den wahrscheinlichen Fall, dass Kylian Mbappé (24) den französischen Meister noch in diesem Sommer verlässt. Dass offenbar Goncalo Ramos (22) in der Pole Position liegt, könnte auch die Fans von Eintracht Frankfurt freuen.

Die Transfersaga rund um Kylian Mbappé nervt längst nicht mehr nur die PSG-Fans. Bei Real Madrid hätten sie wohl nichts dagegen, wenn der Franzose schon ab diesem Sommer das Trikot der Königlichen tragen würde. In Paris suchen sie derweil einen neuen Hoffnungsträger in der Abteilung Attacke. Und offenbar befindet sich diese Suche kurz vor dem Abschluss: Nach übereinstimmenden französischen und portugiesischen Medienberichten steht Goncalo Ramos dicht vor einem Wechsel an die Seine.

PSG sei demnach bereit, insgesamt 80 Millionen Euro für den Stürmer von Benfica Lissabon auf den Tisch zu legen. Damit würde sich der siebenmalige portugiesische A-Nationalspieler (vier Treffer) zum drittteuersten Einkauf der Vereinsgeschichte aufschwingen - einzig die Transfers von Mbappé und Neymar waren einst noch kostspieliger. Im Raum steht ein Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028.

Für Benfica, das seit Jahren Spieler mit großer Marge verkauft, wäre es der nächste Geldregen. In der vergangenen Saison nahm der Hauptstadtklub insgesamt rund 200 Millionen Euro für Darwin (ging im Sommer nach Liverpool) und Enzo Fernandez (wechselte im Winter zu Chelsea) ein. Über 120 Millionen Euro zahlte im Sommer 2019 Atletico Madrid für die Dienste von Joao Felix.

26 Scorerpunkte in 30 Ligaspielen

Für Benfica-Coach Roger Schmidt sind es allerdings schlechte Nachrichten, alleine in der vergangenen Saison trug Goncalo Ramos in 30 Ligaspielen 26 Scorerpunkte (19 Tore, sieben Assists) bei. In der Königsklasse kam der Portugiese zehnmal zum Zug und war dabei an sechs Toren (je drei Treffer und Vorlagen) direkt beteiligt.

Mit Mittelfeld-Antreiber Orkun Kökcü (Feyenoord), Linksverteidiger David Jurasek (Slavia Prag) und Angel di Maria (Juventus) bekam Schmidt in diesem Sommer bereits Qualität dazu - einen neuen Stürmer bräuchte es bei einem Abgang von Goncalo Ramos aber noch.

Eine gute Nachricht könnte der PSG-Deal durchaus für die Fans von Eintracht Frankfurt sein: Als neuer Mittelstürmer wurde in Paris schließlich schon länger Randal Kolo Muani gehandelt. Und dass die Franzosen zwei Stürmer dieser Preisklasse holen, ist recht unwahrscheinlich. Andere Interessenten an Kolo Muani werden diese Entwicklung in Paris allerdings natürlich auch sehr genau beobachten.