"Gute Ausgangsposition": Kauczinski denkt schon an den "Endspurt"

Nach dem 1:0-Sieg gegen Dynamo Dresden sieht Wiesbadens Cheftrainer Markus Kauczinski noch Arbeitsbedarf bei seiner Mannschaft. Trotzdem fühlt sich der Dreier "natürlich gut an" - auch mit Blick auf die Tabelle.

Am Ende war es eine Standardsituation, die den Bann brach: Einen Eckstoß in der 79. Minute wuchtete Wiesbadens Max Reinthaler in der Mitte per Kopf zum 1:0 in die Maschen. Der vor der Saison gekommene gebürtige Südtiroler entschied damit ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel, "das von Taktik geprägt war", wie SVWW-Trainer Kauczinski betonte. "Jeder hatte seine Spielanteile. Die große Torraumszenen gab es auf beiden Seiten nicht. Immer wieder war ein Fuß dazwischen", präzisierte der 52-Jährige nach dem Duell gegen seinen Ex-Klub. "Am Ende geht so ein Spiel meistens so aus, dass die Mannschaft, die den ersten Fehler ausnutzt, gewinnt."

Das war in diesem Fall sein Team. Und dennoch zog der gebürtige Gelsenkirchener bei aller Freude über den neunten Saisonsieg ein gemischtes Fazit. Denn, dass es seinem Team gegen den Absteiger aus Dresden nicht gelungen war, aus dem Spiel heraus die Oberhand zu gewinnen, wollte Kauzcinski nicht vergessen: "Da müssen wir weiter dran arbeiten."

Immerhin: Defensiv stand der SVWW äußerst solide, auch als die SGD den Druck im zweiten Spielabschnitt nochmal erhöhte. "Die Dreierreihe da hinten hat richtig gut verteidigt", verteilte Kauczinski ein Extra-Lob an die Verteidiger Sascha Mockenhaupt, Ahmet Gürleyen und Reinthaler.

Mit 30 Zählern steht der ehemalige Zweitligist nun - zumindest bis zum Mittwochabend - auf einem direkten Aufstiegsplatz. "Das fühlt sich natürlich gut an", so Kauczinski, der darin aber nicht mehr als eine Momentaufnahme sieht. Der erfahrene Coach denkt schon ans kommende Jahr und die Rückrunde: "Weil wir uns für den Endspurt positionieren wollen", sprich "eine gute Ausgangsposition" für das Aufstiegsrennen halten wollen, "mit der man weitermachen kann".