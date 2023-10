Guido sucht den Ratefuchs

Sie kennen noch Guido, den Ratefuchs, aus der heiteren Beruferate-Show "Was bin ich?" von Robert Lembke? Anlässlich des Comebacks von Guido Burgstaller im Nationalteam lädt der kicker zu einem kleinen Ratespiel.

Guido Burgstaller feiert sein Team-Comeback, nachdem er das Kapitel Nationalteam eigentlich bereits für beendet erklärt hatte. Gibt es ähnliche Beispiele in der ÖFB-Geschichte?

Ja, einige. Herbert Prohaska etwa ließ sich drei Jahre nach seinem Teamrücktritt von seinem Freund Pepi Hickersberger breitschlagen, dem jungen Team um Andreas Herzog bei der Qualifikation zur WM-Endrunde 1990 zu helfen. "Schneckerl" sprang dreimal ein, nach Italien fuhr er allerdings nur noch als "Attaché" und überließ die Bühne den Jungen. Hickersberger schwor noch Jahre später: "Er war in jedem Training der Beste."

Dietmar Kühbauer wurde für Hans Krankl wieder schwach und zog 2004, ebenfalls nach dreijähriger Pause, wieder die Teamdress an. Die WM 2006 fand trotzdem ohne Österreich statt, Hans Krankl ging nach dem "irreregulären" 3:3 gegen Nordirland aber "das Herz auf, wann i siach wia da 33-jährige Kühbauer 70 Meter geht in an Konter in der 88. Minut'n."

Am ähnlichsten gelagert wie nun das Comeback von Burgstaller war jenes des "Goleadors" selbst. Verärgert über den Verlauf der WM 1982 und die verpatzte EM-Quali 1984 hatte Hans Krankl 1983 seinen Rücktritt aus dem ÖFB-Team erklärt, um für Teamchef Branko Elsner noch einmal eine Ausnahme zu machen. Im April 1985 galt es in "Hansis" Wohnzimmer, dem Hanappi-Stadion, Erzfeind Ungarn in der WM-Qualifikation 1986 zu schlagen. Weil Stürmer schon damals Mangelware waren, kehrte der schon etwas ergraute Goalgetter zurück. Aber ein gewisser Jozsef Kiprich stahl ihm die Show, schoss zwei Tore und Ungarn zur WM. Krankl konnte daraufhin endgültig in die Teampension gleiten.

Guido Burgstaller hat seit vier Jahren nicht mehr im ÖFB-Team gespielt. Ist das die längste Teampause?

Nein, bei weitem nicht. Erst 2022 ist Andreas Weimann fast exakt sieben Jahre nach seinem 14. beim 1:2 in Wales endlich zu seinem 15. Länderspiel gekommen. Mit im Kader war auch Christopher Trimmel, der erst im Oktober 2019 nach einer Pause von exakt neun Jahren, sieben Monaten und sieben Tagen seine zweite, viel längere, Teamkarriere gestartet hatte. Aber auch das war noch ein Klacks gegen die zwölf Jahre, vier Monate und elf Tage, die zwischen dem vorletzten (1933) und dem letzten Länderspiel (1945) von Otto Kaller lagen.

Für den Fall, dass Guido Burgstaller ein Tor erzielt: Wer war eigentlich der letzte Rapidler, der für Österreich traf?

Haben Sie Ihren Tipp schon abgegeben? Dann können wir's ja verraten: Es war am 27. März 2018. Der Gegner war im Stade Josy Barthel Luxemburg. Österreich gewann 4:0. Und Louis Schaub stellte in der 84. Minute, 22 Minuten nach seiner Einwechslung, den Endstand her.

War das auch der letzte Treffer eines Spielers aus der heimischen Bundesliga im Nationalteam?

Nein, der liegt zwar auch schon einige Zeit zurück, aber noch nicht ganz so lange. Am 11. November 2020 war der Gegner wieder Luxemburg. Diesmal gewann Österreich mit 3:0. Den Schlusspunkt setzte bei seinem ersten (und vermutlich letzten) Länderspiel LASK-Verteidiger Philipp Wiesinger in der 91. Minute. Ganze 30 Minuten zuvor hatte sein damaliger Klubkollege Gernot Trauner das vorletzte Tor eines Bundesliga-Profis für Österreich erzielt.

Wäre der 34-jährige Guido Burgstaller der älteste Torschütze im ÖFB-Team?

Mit 34 Jahren, fünf Monaten und 17 Tagen würde er zwar den um zehn Tage älteren Marko Arnautovic hinter sich lassen, auf den ältesten Torschützen der ÖFB-Geschichte würden "Burgi" dann aber immer noch mehr als vier Jahre fehlen. Ivica Vastic war bei seinem Elfertreffer gegen Polen bei der EURO 2008 38 Jahre, acht Monate und 14 Tage alt - und hält damit immer noch den EM-Rekord.