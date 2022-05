Guardiola: "Vielleicht bin ich nicht gut genug"

Manchester Citys Coach Pep Guardiola wird nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen Real Madrid von Selbstzweifeln geplagt.

Die Skyblues hatten nach einem 4:3-Hinspielsieg quasi in letzter Minute in Madrid den sicher geglaubten Finaleinzug verpasst und sich in der Verlängerung mit 1:3 n. V. geschlagen geben müssen.

"Vielleicht bin ich nicht gut genug", sagte Guardiola nun, der seit 2011 vergeblich einem Triumph in der Königsklasse hinterherjagt. Weder beim FC Bayern (2013 bis 2016) noch seither bei City konnte er an seine beiden Erfolge mit dem FC Barcelona um Lionel Messi (2009, 2011) anknüpfen.

"Niemand weiß, was mit einem anderen Trainer oder anderen Spielern passiert wäre", blickte Guardiola auf das Halbfinal-Rückspiel im Bernabeu zurück. Es sei aber wichtig, "dass wir es in der neuen Saison wieder versuchen werden - und danach."

Ob seine Mannschaft überhaupt dazu in der Lage sei, die Champions League zu gewinnen? "Ich weiß es nicht", sagte der 51-Jährige, "diese Frage kann ich nicht beantworten. Fußball ist unglaublich unvorhersehbar. Das haben wir gesehen."

Guardiola ist immer Titel-hungrig

Als "Trostpreis" bleibt für die Citizens noch die englische Meisterschaft. Vier Spieltage vor Schluss hat der Titelverteidiger einen Punkt Vorsprung auf den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Hat ihn das Aus gegen Real hungriger auf Titel gemacht? "Nein", sagte Guardiola, "ich bin immer am verhungern."