Grotes schwere Verletzung überschattet Münsters Vorbereitung

Für Dennis Grote endete das Testspiel gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig mit einer schweren Knieverletzung. Preußen Münster muss lange auf den erfahrenen Mittefeldspieler verzichten.

Das Ergebnis gegen den BTSV stimmte, Münster setzte sich am Dienstagabend mit 3:1 gegen die Eintracht durch. Sportlich gab es also zufriedene Gesichter beim Drittliga-Aufsteiger, das Testspiel hat aber ein ganz bitteres Nachspiel für Dennis Grote. Der 36-Jährige, zur Pause eingewechselt, musste nach einer Abwehraktion schnell wieder vom Feld. "Ich hoffe sehr, dass es nicht Schlimmeres ist", meinte Sascha Hildmann, die Hoffnung war vergeblich.

Eine eingehende MRT-Untersuchung am Mittwochmorgen ergab eine "Zerrung des hinteren Kreuzbandes sowie einen Einriss des vorderen Kreuzbandes", wie der Verein bekanntgab. Für Grote ist "eine längere Verletzungspause zu erwarten, die nächsten Behandlungsschritte werden nun in enger Abstimmung mit dem Spieler und den Mannschaftsärzten besprochen", teilten die Preußen mit.

"Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht, die die bisherige Vorbereitung überschattet. Dennis ist mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten auf und neben dem Platz ein ganz wichtiger Teil unseres Teams. Wir werden ihn jetzt nach besten Kräften unterstützen", erklärte Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer nach der Diagnose.

Spiel 83 für Preußen muss warten

Grote kam im Sommer 2022 nach einem kurzen Gastspiel bei Wacker Innsbruck nach Münster, wo der defensive Mittelfeldspieler seine ganze Erfahrung einbrachte und mit den Preußen in die 3. Liga zurückkehrte. Der Bundesliga-erfahrene Grote (69 Spiele für Bochum) stand vergangene Saison 32-mal für die Adlerträger auf dem Platz, 29-mal in der Startelf. Für Münster lief Grote schon zwischen 2011 und 2014 82-mal in der 3. Liga auf. Auf seinen 83. Einsatz für die Preußen in Liga 3 muss er nun lange warten.