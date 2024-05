Grote und Co. gehen: Münster verabschiedet sechs Aufstiegshelden

Nach dem Durchmarsch aus der Regionalliga in die zweithöchste Spielklasse werden sich im Sommer die Wege von Preußen Münster und einigen Spielern trennen.

Der namhafteste Abgang ist Dennis Grote. Der 37-Jährige war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, die 2022/23 den Aufstieg in die 3. Liga schaffte. Mit seiner Erfahrung von insgesamt 69 Bundesligaspielen war der Mittelfeldmann, der im Sommer 2022 nach Münster gewechselt war, eine elemantare Größe in der Meistersaison.

Aufgrund eines Kreuzbandrisses, den sich Grote vor der abgeschlossenen Drittligasaison zugezogen hatte, verpasste der Routinier große Teile der Spielzeit. Trotz lediglich drei Einsätzen hatte der 37-Jährige einen wichtigen Anteil daran, dass den Münsteranern der Durchmarsch in die 2. Liga gelang.

Neben Grote wird auch Alexander Hahn den Verein verlassen. Seit seiner Ankunft im Sommer 2022 absolvierte der 31-jährige Verteidiger 53 Spiele für Preußen (vier Tore). Nun wird ihn sein Weg zu einer neuen Aufgabe führen.

Schulze Niehues beendet seine Karriere

Anders Maximilian Schulze Niehues, für den das Kapitel Fußballkarriere nach dieser Saison beendet ist. Der 35-Jährige Stammkeeper macht nach insgesamt fast 13 Jahren bei Preußen Schluss. Nun kann er auf 273 Einsätze in der Regionalliga, dritten Liga und dem DFB-Pokal zurückschauen. Der krönende Abschluss: In seinem letzten Spiel für den SC feierte Schulze Nieheus nicht nur den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse, sondern parierte gar einen Elfmeter. Seine Rettungsaktion in der 53. Minute gegen die SpVgg Unterhaching sorgte dafür, dass im Aufstiegsrennen keine Spannung mehr aufkam (2:0).

Außerdem werden Shaibou Oubeyapwa, Roman Schabbing und Darius Ghindovean den Verein verlassen. Auf der vereinseigenen Website wünscht Münster seinen Aufstiegshelden für die Zukunft nur das Beste. Die Mission Klassenerhalt werden die Münsteraner in der kommenden Saison mit frischem Personal angehen.