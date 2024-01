Großes Interesse aus Italien: Verliert Salzburg Abwehrchef Pavlovic?

Strahinja Pavlovic könnte Red Bull Salzburg noch in diesem Winter verlassen. Der Abwehrchef des Serienmeisters soll das Interesse mehrerer Vereine geweckt haben.

Strahinja Pavlovics Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2027. Jasmin Walter - FC Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg könnte noch in diesem Winter seinen Abwehrchef verlieren. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, sollen die AS Rom, Juventus Turin, Fenerbahce Istanbul und Brighton Interesse an einer Verpflichtung von Strahinja Pavlovic haben. Insbesondere die beiden italienischen Klubs wollen ihre Bemühungen um den 22-jährigen Innenverteidiger zeitnah intensivieren.

Pavlovic, der im Sommer 2022 vom französischen Spitzenverein AS Monaco an die Salzach gewechselt war, soll einem Wechsel grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Eine Ausstiegsklausel ist in seinem bis 2027 laufenden Vertrag offenbar nicht enthalten, dementsprechend hoch dürften die Ablöseforderungen der Salzburger ausfallen. Ein Verkauf des serbischen Teamspielers käme für den österreichischen Serienmeister nur im Falle eine sehr guten Angebots infrage.

Solet und Mantl vor Abschied

Mit Oumar Solet denkt zudem ein zweiter Innenverteidiger über einen Abschied aus Salzburg nach. Den 23-jährigen Franzosen könnte es zurück in seine Heimat zum OSC Lille ziehen, Salzburg soll für einen Verkauf grundsätzlich bereit sein. Solets Arbeitspapier bei den Mozartstädtern endet im Sommer 2025.

Um von möglichen Abgängen in der Verteidigung nicht überrascht zu werden, befindet sich Sportdirektor Bernhard Seonbuchner bereits auf der Suche nach Alternativen. Auch auf der Torhüterposition könnte sich bei Salzburg in der anstehenden Transferperiode etwas tun, will Ersatzkeeper Nico Mantl den Verein doch verlassen. Von einer Verpflichtung des ehemaligen Köln-Torwarts Timo Horn hat der österreichische Tabellenführer dennoch Abstand genommen.