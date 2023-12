Auswärtsmacht Salzburg: Mit Rekord in die Winterpause

Durch den 1:0-Erfolg beim SK Rapid ist Red Bull Salzburg seit 24 Auswärtsspielen in der Bundesliga ungeschlagen. Damit hat der Serienmeister den Rekord des FC Tirol (Oktober 1988 bis Februar 1990) gebrochen. Die letzte Niederlage in der Fremde kassierten die Mozartstädter am 30. Juli 2022 beim 1:2 gegen Sturm Graz. Christian Hofer - FC Red Bull Salzburg