Große Sturmspitze gefunden: HFC holt Hasenhüttl

Der Hallesche FC verstärkt seine Offensive mit Patrick Hasenhüttl. Der 26-jährige Österreicher kennt die 3. Liga bereits bestens.

Patrick Hasenhüttl wechselt vom österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt an die Saale, war zuletzt aber an den VfB Oldenburg ausgeliehen. Für den Drittliga-Absteiger absolvierte der 1,90 Meter große Mittelstürmer in der vergangenen Saison 26 Spiele, in denen er auf drei Treffer kam.

Zuvor lief Hasenhüttl auch schon für die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga auf (22 Spiele, fünf Tore). Hinzu kommt die Erfahrung aus 105 Partien in der Regionalliga Bayern für Türkgücü München und Ingolstadt, wo er die ersten Schritte im Profifußball ging. Ausgebildet wurde der Sohn von Ralph Hasenhüttl beim VfB Stuttgart.

"Großgewachsene, kopfballstarke zentrale Spitze"

"Wir haben seit längerem nach einer großgewachsenen, kopfballstarken zentralen Spitze gesucht, die unser Spiel variabler gestaltet und uns in verschiedenen Spielsituationen mehr Möglichkeiten bietet. Mit Patrick haben wir genau diese Eigenschaften gefunden. Wir sind überzeugt, dass er sich nahtlos ins Team einfügen wird", erklärte HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik.

Ebenfalls am Donnerstag hatte der Hallesche FC schon die Rückkehr von Marvin Ajani vermeldet. Der 29-jährige Mittelfeldspieler ist auf der rechen Schiene vor allem offensiv unterwegs. Ob auch Markus Ballmert (29, zuletzt SV Meppen), der seit Dienstag unter Trainer Sreto Ristic mittrainiert, verpflichtet wird, ist noch offen. Auch er kann rechts spielen, ist allerdings defensiver orientiert als Ajani.

Kreuzer "wird wieder zu 100 Prozent gesund"

Gute Neuigkeiten gab es unterdessen im Fall von Niklas Kreuzer nach dessen Tumordiagnose. Sobotzik machte nun Hoffnung auf eine schnelle Genesung. "Bei Niklas gibt es positive Anzeichen", sagte der Sportdirektor der "Mitteldeutschen Zeitung". Kreuzer werde "auf jeden Fall wieder zu 100 Prozent gesund".