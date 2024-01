Große Siege, aber auch Verletzungspech: Die Karriere von Thomas Dreßen

Kein Edelmetall in der Sammlung

Bei Großereignissen wollte es für Dreßen nicht so recht klappen. Einmal trat er bei Olympischen Spielen (2018 in Pyeonchang) an, ein 5. Platz in der Abfahrt war neben Rang 9 in Kombination und 11 in Super G das beste Resultat. Dreimal nahm er zudem an Ski-Weltmeisterschaften teil, in die Nähe des Podests kam er nie. imago images/GEPA pictures