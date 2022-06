"Große Lust, etwas zurückzugeben": Vlachodimos verlängert bei Dynamo

Eine gute Nachricht für Dynamo Dresden: Panagiotis Vlachodimos geht mit in die 3. Liga und wird bis 2024 an der Elbe bleiben.

"Ich freue mich sehr, auch in den kommenden Jahren für Dynamo Dresden zu spielen, weil ich mich in der Stadt und im Verein sehr wohlfühle", so Vlachodimos in der Pressemitteilung zu seiner Vertragsverlängerung. Der Verbleib schien unsicher, da der bisherige Vertrag des Offensivspielers nach dem Abstieg keine Gültigkeit mehr besaß.

"Belebende Spielweise und Kreativität"

Nach einer schweren Spielzeit, in der er lange mit einem Kreuzbandriss ausfiel, will Vlachodimos in der kommenden Saison mit Dresden wieder neu angreifen. "Während meiner langen Verletzungspause habe ich viel Zuspruch und Unterstützung erfahren. Ich habe große Lust, nun etwas zurückzugeben und nach der Enttäuschung der vergangenen Saison mit der SGD in die Erfolgsspur zurückzukehren", kündigte Vlachodimos an.

Sportgeschäftsführer Ralf Becker hob lobend hervor, "wie belebend er mit seiner Spielweise und seiner Kreativität für unsere Offensive sein kann".

Vlachodimos, der beim VfB Stuttgart ausgebildet wurde, wechselte 2020 von der SG Sonnenhof Großaspach nach Dresden und lief bisher in 27 Spielen für die Sachsen auf. Drei Tore und sieben Vorlagen stehen bislang auf seinem Konto. Zu Beginn seiner Karriere hatte der Deutsch-Grieche als Leihspieler beim FC Augsburg sogar einmal Bundesligaluft schnuppern dürfen. Außerdem spielte er 2012/13 zweimal für Olympiakos Piräus in der Europa League.