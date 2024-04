Große Fragezeichen nicht nur bei Laimer und de Ligt - Tuchel will "wie in einem Finale" aufstellen

Am Dienstag empfängt der FC Bayern Real Madrid. Wen Thomas Tuchel aufstellen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Schon am Sonntag durfte Thomas Tuchel ein erstes Mal durchschnaufen, nachdem sich noch am Samstag wieder mal neue Sorgenfalten auf der Stirn des Bayern-Trainers ausgebreitet hatten. Leroy Sané und Serge Gnabry mischten beim Spielersatztraining nach dem 2:1 gegen Frankfurt mit, Jamal Musiala setzte nach einer Sehnenreizung dagegen noch einmal aus.

Der Dribbelkünstler wird beim Abschlusstraining am Montagnachmittag zurückerwartet und soll im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ebenso starten wie Sané. Den Flügelspieler plagen seit Monaten Schambeinprobleme, in der Liga hatte er deshalb sowohl das Frankfurt-Spiel als auch den Sieg in Berlin (5:1) verpasst.

Es war immer der Plan, dass Sané in der Liga aussetzt, um zumindest einigermaßen schmerzfrei auftreten zu können gegen die Königlichen aus Madrid. Auch Gnabry soll nach aufsteigender Form ein wichtiger Faktor werden - Tuchel prognostizierte sogar schon ein Tor des 28-Jährigen. Ihn hatte zuletzt ein Muskelfaserriss im Oberschenkel ausgebremst.

Tuchel erwartet "ein paar Last-Minute-Entscheidungen"

Neue Sorgen bereiten dem Trainer dafür die Ausfälle von Matthijs de Ligt (Innenband) und Konrad Laimer (Kapselverletzung im Knöchel). Beide hatten am Samstag frühzeitig ausgewechselt werden müssen, de Ligt humpelte später mit dicker Bandage in Richtung Ausgang und zeigte sich skeptisch, was die Einsatzchancen gegen Madrid betraf.

Und auch am Montagmittag, als Tuchel seine Pressekonferenz bestritt, blieben noch Fragezeichen. Bei Laimer sehe es noch am besten fürs Abschlusstraining aus, für de Ligt und auch Dayot Upamecano, der vor dem Frankfurt-Spiel umgeknickt war, komme die Einheit "wohl zu früh", berichtete Tuchel. "Ich weiß es Stand jetzt selber noch nicht hundertprozentig." Entsprechend werde es "ein paar Last-Minute-Entscheidungen" geben, "nach Möglichkeit heute nach dem Abschlusstraining".

Grundsätzlich will Tuchel "wie in einem Finale aufstellen", also ohne Rücksicht darauf, dass danach noch weitere Partien anstehen. "Okay, vier angeschlagene Spieler wären in der Summe vielleicht ein bisschen viel" in der Startelf, "wenn wir wissen sollten, dass keiner von ihnen durchspielen kann. Das werden wir nicht machen." Aber gut möglich, dass der eine oder andere auf die Zähne beißen muss. Tuchel jedenfalls will das Spiel "isoliert" und "ohne Hintergedanken" angehen, denn "dazu sind die Kleinigkeiten zu entscheidend".