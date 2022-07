"Große Basketball-Persönlichkeit:" FC Bayern holt NBA-Profi Winston

Bayern München hat einen zweiten Basketballprofi mit NBA-Erfahrung verpflichtet. Auch Ludwigsburg hat einen Neuzugang vermeldet.

Jetzt für den FC Bayern am Ball: NBA-Profi Cassius Winston, hier im Philadelphia-Trikot. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Nach US-Center Freddie Gillespie wechselt auch dessen Landsmann Cassius Winston zum Vizemeister. Das gaben die Bayern am Donnerstag bekannt.

Der 24 Jahre alte Guard, der in der NBA für die Washington Wizards 29 Spiele absolviert hat und zuletzt für die Philadelphia 76ers auf Sommer-Tour war, unterschrieb einen Vertrag für die kommende Saison.

"Er hat schon an der NBA gekostet, nachdem er das High-Level-Programm an der Michigan State University angeführt hatte. Er besitzt trotz seines jungen Alters bereits eine große Basketball-Persönlichkeit", sagte Münchens Sportdirektor Daniele Baiesi.

Winston "sehr aufgeregt" wegen Euroleague

Winston freut sich besonders auf die Spiele in der europäischen Königsklasse. "Ich bin sehr aufgeregt, dass es bald losgeht, denn in der Euroleague wird der beste europäische Basketball gespielt, und ich weiß, dass es dort tolle Teams, Hallen und eine große Fanbasis gibt", sagte er. Die Euroleague-Saison beginnt für die Bayern am 6. Oktober gegen Fenerbahce Istanbul.

Woodard von Ludwigsburg nach Hamburg

James Woodard verlässt die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg und wechselt innerhalb der Bundesliga zu den Veolia Towers Hamburg. Das teilten die Ludwigsburger am Donnerstag mit.

Der 28 Jahre alte US-Amerikaner wechselte im vergangenen Sommer zu den Schwaben und erzielte in der regulären Saison durchschnittlich 9,6 Punkte pro Spiel.