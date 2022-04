Doppelschlag in der Nachspielzeit: Ajax legt im Titelrennen vor

Im engen Titelrennen der Eredivisie hat Ajax Amsterdam am Samstag in Groningen vorgelegt. Nach zwischenzeitlichem Rückstand drehte der Spitzenreiter die Partie mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Die Amsterdamer Spieler bejubeln das 3:1. IMAGO/Pro Shots