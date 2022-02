Grlic tritt als Sportdirektor in Duisburg zurück

Der MSV Duisburg befindet sich sportlich auf Talfahrt, rutschte nach der Niederlage gegen Dortmund II auf einen Abstiegsplatz. Nun gibt es erste Konsequenzen: Sportdirektor Ivo Grlic trat zurück. Wie es mit Trainer Hagen Schmidt weitergeht, ist unklar.

"Ivo Grlic hat seinen Rücktritt angeboten und wir haben ihn angenommen", bestätigte Duisburgs Präsident Ingo Wald nach dem 1:3 gegen den BVB II bei "Magenta Sport": "Er will den Weg für einen Neuanfang frei machen." Grlic kommt damit einer Forderung der Fans nach, die zuletzt immer wieder lautstark ihrem Unmut freien Lauf gelassen haben.

Wald betonte, dass der Druck auf Grlic, der als Spieler zwischen 2004 und 2011 insgesamt 182 Spiele für die Zebras bestritt und seit seinem Karriereende 2011 Sportdirektor des MSV war, "riesengroß" gewesen sei - und dass von der Kritik sicherlich "Vieles" sachlich berechtigt gewesen sei, "aber es ist auch sehr, sehr viel ins Persönliche gegangen. Da ist so viel auf ihn eingeprasselt, von daher kann ich seine Entscheidung nachvollziehen. Es ist auch ein bisschen Selbstschutz - und man muss Grlic auch schützen."

Wir haben schon viele Trainer gehabt. Wir Spieler müssen es richten. Moritz Stoppelkamp

Der 63-Jährige hob aber auch hervor, was Grlic für den Verein geleistet hat und betonte, dass man "bei aller Kritik" nicht vergessen dürfe, "dass es den MSV nicht gäbe, wenn Grlic 2013 nicht da gewesen wäre. Dass der MSV überhaupt noch Profifußball spielt, ist auch ein ganz großer Verdienst von Grlic."

Schmidts Zukunft ist ungewiss

Während das Aus von Grlic also besiegelt ist, wurde über das Schicksal von Trainer Hagen Schmidt, dessen Bilanz mit drei Siegen, zwei Remis und sechs Niederlagen bescheiden ausfällt, noch nicht entschieden. "Sicherlich spricht im Moment die Ausbeute nicht für den Trainer", erklärte Wald und kündigte an: "Wir werden uns noch einmal Gedanken machen. Wir werden uns am Montag mit allen Gremien treffen und in einer Elefantenrunde im großen Kreis über die Zukunft des MSV zu diskutieren. Da werden sicherlich alle Punkte auf den Tisch kommen, die werden wir erörtern und entscheiden."

Allgemein gehe es darum, dass die Duisburger aus ihrer "Abwärtsspirale" rauskommen. "Wir müssen tunlichst aufpassen, dass sich das nicht fortsetzt", meinte Wald: "Wir müssen den Kopf frei bekommen und irgendwie eine Serie starten, damit wir da unten rauskommen." Laut Kapitän Moritz Stoppelkamp müsse das die Mannschaft schaffen, denn am Trainer liege es "definitiv nicht. Wir haben schon viele Trainer gehabt. Wir Spieler müssen es richten - und das haben wir nicht gemacht. Wir machen die Fehler."