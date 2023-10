Schluss in Athen, Oranje atmet einmal kräftig durch. Die Elftal tat sich gegen Griechenland lange schwer, wurde aber in der Nachspielzeit durch den verwandelten Elfmeter von van Dijk erlöst. Nun sind beide Nationen in der Gruppe B punktgleich, die Niederlande hat noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

Abpfiff

90' +11 Entscheidung durch Videobeweis

Nicht genug für den Referee. Weiter geht's.

90' +10 Videobeweis

Retsos hat Brobbey klar getroffen.

90' +10 Rote Karte (Griechenland)

Poyet

Poyet vergreift sich an der Seitenlinie wohl im Ton und sieht Rot.

90' +9 Brobbey ist frei durch, wird aber von Retsos resolut im Strafraum abgegrätscht. Das Spiel läuft weiter.

90' +7 Ein weiter Ball erreicht Mavropanos rechts im Strafraum, seine Kopfballablage wird zur Ecke geklärt. Diese landet letztlich bei Verbruggen.

90' +6 Bouchalakis findet mit einer Flanke Ioannidis, dessen Kopfball geht links vorbei.

90' +3 0:1 Tor für Niederlande

van Dijk (Foulelfmeter,

Rechtsschuss, (Foulelfmeter,Rechtsschuss, Dumfries Der Kapitän bleibt eiskalt und trifft ins rechte Eck. Die große Erleichterung für die Elftal.

90' +3 Entscheidung durch Videobeweis

Es bleibt bei der Entscheidung.

90' +2 Sechs Minuten Nachspielzeit werden derweil angezeigt.

90' +1 Videobeweis

Der Pfiff wird überprüft. Der Referee schaut es sich nochmal am Bildschirm an. Vielleicht war der Kontakt zu wenig.

90' Foulelfmeter für Niederlande Elfmeter für die Niederlande! Pavlidis bringt im Strafraum Dumfries plump zu Fall. Da gibt es keine zwei Meinungen. Van Dijk wird antreten.

89' Fountas probiert es mit einem Schlenzer aus 20 Metern, kein Problem für Verbruggen.

86' Gelbe Karte (Griechenland)

Pavlidis



84' Van de Ven mit einem Fehlpass im Aufbau, Ioannis setzt einen Kopfball in der Folge aber vorbei.

84' Die letzten Minuten laufen, der Elftal läuft die Zeit davon.

80' Mantalos kommt vor dem Strafraum zum Schuss, dieser wird aber geblockt.

76' Gelbe Karte (Griechenland)

Retsos



74' Masouras holt auf rechts eine Ecke gegen Hartman heraus. Der Standard bringt aber nichts ein.

70' Malen flankt vom linken Strafraumeck an den zweiten Pfosten, dort bekommt Brobbey nicht genug Druck hinter seinen Kopfball.

65' Bouchalakis mit einem frechen Versuch aus spitzem Winkel, der Ball geht ans Außennetz.

64' Griechenland kann sich nun häufiger befreien, bei Oranje ist aktuell die Luft raus.

61' Spielerwechsel (Griechenland)

Bouchalakis kommt für Kourbelis Der Herthaner kommt ins Spiel.

59' Rota flankt von rechts auf den Kopf von Mantalos, der den Ball aber nicht aufs Tor platzieren kann.

54' Wieder ein Fehler der Griechen im Aufbau, diesmal ha Xavi viel Platz. Der Leipziger sucht Bergwijn rechts per Außenristpass, Mantalos klärt zur Ecke. Diese wird nicht gefährlich.

53' Oranje erhöht den Druck! Erst scheitert Reijnders aus spitzem Winkel an Vlachodimos, dann schießt Xavi aus der Drehung knapp rechts vorbei.

51' Gelbe Karte (Niederlande)

Xavi



51' Ioannidis tankt sich auf rechts durch und hängt Aké ab. Aus spitzem Winkel sucht er selbst den Abschluss, trifft aber nur das Außennetz.

47' Mavropanos mit einem kapitalen Fehler im Spielaufbau, Oranje marschiert Drei-auf-zwei auf den Strafraum zu. Bergwijn treibt den Ball und zieht letztlich selbst ab, Vlachodimos pariert stark.

47' Xavi erobert den Ball gegen Retsos und marschiert Richtung Strafraum, wird für einen leichten Stoß aber zurückgepfiffen.

46' Spielerwechsel (Niederlande)

Malen kommt für Geertruida Weiter geht's, die Elftal geht es im zweiten Durchgang offensiver an.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Pause in Athen, noch sind zwischen Griechenland und der Niederlande keine Tore gefallen. Die beste Chance zur Führung für die Elftal hatte Weghorst, der Hoffenheimer scheiterte aber vom Punkt an Vlachodimos. Die Griechen verteidigen leidenschaftlich, Oranje fällt vorne zu wenig ein.

Halbzeitpfiff

45' +3 Tsimikas schlägt einen Freistoß von links auf den Kopf von Koulirakis, der aber weit rechts vorbei köpft.

45' +1 Vier Minuten werden nachgespielt.

44' Van Dijk spielt einen starken Diagonalball aus der eigenen Hälfte links in den Strafraum zu Bergwijn, der die Kugel direkt nimmt und per Aufsetzer an Vlachodimos scheitert.

39' Hartman und Bergwijn kombinieren schön auf links, beim letzten Pass steht Bergwijn aber im Abseits.

35' Xavi zieht rechts vor dem Strafraum ab, der Schuss wird zur Ecke abgefälscht. Der Referee entscheidet aber auf Abstoß.

28' Gelbe Karte (Griechenland)

Mantalos

Mantalos räumt Xavi ab und sieht Gelb.

28' Foulelfmeter verschossen

Vlachodimos hält Elfmeter von Weghorst Weghorst tritt an, der Hoffenheimer führt aber ganz schwach aus. Vlachodimos springt ins rechte Eck und pariert den unplatzierten Schuss.

26' Foulelfmeter für Niederlande Elfmeter für die Elftal! Nach einer Hereingabe von links wird van Dijk im Strafraum von Koulierakis zu Boden gezogen.

25' Dumfries wird auf rechts steil geschickt, Retsos geht aber resolut dazwischen und klärt zur Ecke.

21' Wieder Reijnders, diesmal wird eine Ecke bewusst zu ihm gespielt. Wieder zieht der Mittelfeldspieler scharf ab, Vlachodimos kann parieren.

20' Der erste Abschluss des Spiels: Nach einer abgewehrten Ecke kommt Reijnders im Rückraum zum Schuss. Diesen setzt der Milan-Spieler knapp links vorbei.

13' Gelbe Karte (Griechenland)

Kourbelis

Kourbelis sieht Gelb wegen Meckern.

13' Gelbe Karte (Niederlande)

Geertruida

Geetruida verliert den Ball im Spielaufbau an Ioannidis und foult den Angreifer im Anschluss.

10' Die Elftal ist noch nicht drin im Spiel, im Vorwärtsgang verlieren die Gäste den Ball zu schnell.

8' Bergwijn macht auf links Tempo, bleibt am Strafraum aber an Mavropanos hängen.

5' Griechenland setzt sich auf rechts fest, van Dijk kann eine Flanke von Rota per Kopf klären.

1' Oranje stößt den ersten Durchgang an.

Anpfiff

20:40 Uhr Die Teams laufen ein, angeführt vom spanischen Schiedsrichter Alejandro Hernandez Hernandez.

19:49 Uhr Bei Griechenland beginnt der ehemalige Stuttgarter Mavropanos. Auf der Bank sitzt zunächst Herthas Bouchalakis.

19:46 Uhr Ronald Koeman vertraut in der Startelf auf zwei Bundesliga-Spieler. Weghorst (Hoffenheim) startet in der Spitze, neben ihm agiert Leipzigs Xavi. Mit Frimpong (Leverkusen) und Malen (Dortmund) sitzen zwei weitere Bundesliga-Akteure auf der Bank.

19:30 Uhr Die Konstellation in der Gruppe spricht eine eindeutige Sprache: Griechenland hat hinter den schon qualifizierten Franzosen mit zwölf Punkten bei einem Spiel mehr drei Zähler Vorsprung vor Oranje. Mit einem Sieg würden die Hellenen den Kontrahenten enteilen. Selbst dann wäre für die Elftal aber noch nicht alles verloren, schließlich trifft Griechenland noch auf Frankreich, während die Niederlande Irland empfängt und nach Gibraltar reist.