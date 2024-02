Gregoritsch: "Da waren über 1.000 Bundesliga-Spiele auf der Bank"

Einen besonderen Europapokalabend erlebte der SC Freiburg am Donnerstag beim 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen Lens. Vor allem ein Protagonist zeigte sich erleichtert.

"Unfassbar, wie oft darf man sowas erleben? Das ist ein Spiel für die Ewigkeit", schwärmte Michael Gregoritsch bei RTL plus nach dem Comeback-Sieg gegen die Franzosen. Dabei hatte es in der Pause in Sachen Gefühlslage bei den Breisgauern angesichts des Zwischenstands von 0:2 noch ganz anders ausgesehen. "Wir kriegen keinen Fluss in unser Spiel, wir können sie nicht unter Druck setzen. Das ist ein Problem", haderte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach nach der ersten Hälfte.

Der zuletzt angeschlagene Matthias Ginter, der erst Ende der zweiten Hälfte ins Spiel gekommen war, aber vor lauter Jubeln "fast keine Stimme" mehr hatte, analysierte ähnlich. So habe man vor der Pause "nicht ganz das auf den Platz bekommen, was wir besprochen haben". Mit dem Treffer zum 1:2 aus Sicht der Breisgauer von Roland Sallai sei es dann aber ein Spiel auf ein Tor geworden. "Es war eine fantastische zweite Hälfte. Wir sind verdient weitergekommen", befand der Abwehrspieler.

Erst Fehlschuss, dann "riesen Erleichterung"

Tatsächlich entwickelten die Freiburger in der Folge großen Druck. Allein Gregoritsch hätte die Partie schon in der regulären Spielzeit drehen und damit entscheiden können. "Ich hätte uns die Verlängerung ersparen können", meinte der Österreicher selbst und spielte insbesondere auf eine Szene kurz vor Abpfiff der regulären Spielzeit (90.+5) an, als er den Ball aus guter Position knapp am Tor vorbeisetzte. "Da wollte ich fester köpfen, aber dann geht er weg", erklärte der 29-Jährige.

Sie wissen gar nicht, was für einen Puls man hat, wenn man sich den Ball dann am Torwart vorbeilegt. Michael Gregoritsch über sein Siegtor gegen Lens

In der angesprochenen Verlängerung blieb Gregoritsch dann bei seinem in der Entstehung durchaus kuriosem Treffer eiskalt. Das Tor selbst erklärte er so: "Das ist einfach so ein Ablauf, dass einer von uns hochgeht und einer hintendran geht. Das ist, glaube ich, in der gesamten Bundesliga so. Ich gehe nach, sehe, der Torwart rutscht weg, der Verteidiger rutscht weg. Irgendwie bleibt der Ball dann vor mir liegen. Sie wissen gar nicht, was für einen Puls man hat, wenn man sich den Ball dann am Torwart vorbeilegt. Dann hat man so eine Millisekunde Zeit, da denkt man sich dann so: Lecko mio, wenn der jetzt vorbeigeht. Da habe noch kurz gedacht, hoffentlich ist kein Verteidiger da, einfach nur das Tor treffen. Und dann ist es eine riesen Erleichterung."

Gregoritsch schwärmt von Einheit des Teams

Nach zuletzt schwierigen Wochen für ihn im Jahr 2024 erzielte Gregoritsch damit - wie schon beim 3:3 gegen Frankfurt am Wochenende - als Joker erneut einen späten und entscheidenden Treffer. Geradezu schwärmerisch äußerte er sich über den Charakter seiner Mannschaft. Diese mache "das, was immer wieder betont wird" aus - nämlich eine Einheit zu sein. "Ich meine, schauen Sie mal an: Wir haben auf der Bank auch ein bisschen darüber gelacht, denn da saßen über 1.000 Bundesliga-Spiele. Das zeigt einfach, was wir für einen riesen Kader haben, dass das einfach normal hingenommen wird."

Die große Qualität in der Breite empfindet Gregoritsch als etwas keineswegs Alltägliches: "Da kommen Spieler rein, die haben letztes Jahr noch 3. Liga gespielt. Und jetzt kommen sie in ein K.-o.-Spiel in der Europa League rein. Das ist so etwas Besonderes, das gibt es nur ganz selten, und wir können Teil von diesem Verein sein. Das ist einfach unfassbar."