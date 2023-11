Goretzka reist planmäßig zum DFB, Hummels nach "beschissenem Samstag" auch

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann bei den kommenden beiden Länderspielen mit Leon Goretzka und Mats Hummels planen. Das Duo reist planmäßig zur Nationalmannschaft, das gab der DFB am Sonntag bekannt.

Schaffen sie es rechtzeitig oder nicht? Das war die Frage bei Leon Goretzka und Mats Hummels. Doch nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits auf Robin Gosens verzichten muss, bleibt ihm ein größerer Umbau in seinem DFB-Aufgebot erspart. Denn wie der DFB am Sonntag offiziell mitteilte, wird das Duo planmäßig zum Treffpunkt der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt am Main kommen. Bis Montag um 11 Uhr sollen sich die Nationalspieler alle im Hotel Melia eingefunden haben.

Bayerns Mittelfeld-Antreiber Goretzka hatte das Heimspiel gegen Aufsteiger Heidenheim am Samstagnachmittag (4:2) wegen muskulärer Probleme verpasst. Der ehemalige Schalker bleibt also von Verletzungsproblemen verfolgt: Beim Auswärtsspiel in Mainz (3:1) am 21. Oktober hatte er sich einen Mittelhandbruch zugezogen. Für den DFB soll er nun aber zum Einsatz kommen.

Wir können froh sein, dass das Ergebnis nicht deutlich höher ausgefallen ist. Mats Hummels über das Stuttgart-Spiel

BVB-Innenverteidiger Hummels hatte das bittere 1:2 beim VfB Stuttgart größtenteils von der Bank aus verfolgen müssen. Bereits nach 28 Minuten hatte der Abwehrspezialist mit Rückenbeschwerden ausgewechselt werden müssen.

"Ein komplett beschissener Samstag, der VfB war von der ersten Minute an die klar bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen", schrieb Hummels am Sonntag bei "Instagram" und fügte an: "Wir können froh sein, dass das Ergebnis nicht deutlich höher ausgefallen ist. Mein Rücken hat auch nicht gehalten, das kommt bei der Schlagzahl an Spielen leider immer mal wieder vor. Normalerweise dauert das drei bis vier Tage, bis es wieder geht - hab da durchaus Erfahrung damit -, und dann sollte ich wieder fit sein."

In der letzten Länderspielphase des Jahres trifft die DFB-Elf am 18. November in Berlin auf die türkische Nationalmannschaft, ehe es zum Abschluss am 21. November nach Wien geht, wo Ralf Rangnick und EM-Teilnehmer Österreich warten.