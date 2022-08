Goretzka: "Jetzt kann die Saison auch für mich losgehen"

Es war ein souveräner Vortrag, mit dem der FC Bayern am Mittwochabend in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen ist. Beim 5:0 in Köln krönte Leon Goretzka seine Rückkehr mit einem Tor.

Rückkehr samt Krönung: Leon Goretzka (li.) setzte in Köln mit dem 5:0 den Schlusspunkt. imago images