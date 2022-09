Goretzka? Gravenberch? Alles spricht für Sabitzer

Joshua Kimmich gilt auf der Doppelsechs als gesetzt. Doch wer wird am Mittwochabend im Auftaktspiel der Champions League bei Inter sein Partner?

Aus Mailand berichtet Frank Linkesch

Marcel Sabitzer dient als gutes Beispiel, dass Urteile über Spieler nicht zu früh gefällt werden sollten, intern wie extern. Nach einer schwachen ersten Saison galt der Ex-Leipziger als Verkaufskandidat, Trainer Julian Nagelsmann wünschte sich mit Konrad Laimer den nächsten Spieler aus der RB-Schmiede. Doch Laimer kam nicht, Sabitzer blieb und tritt plötzlich wie verwandelt auf.

"Er ist positiv stur geblieben und hat die Flinte nicht ins Korn geworfen", sagt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und erzählt von Angeboten, die Sabitzer gehabt, aber abgelehnt habe. "Er hatte kein leichtes erstes Jahr und hat keine super Saison gespielt. Das ist kein Geheimnis, das weiß er selber", blickt der Trainer zurück.

Nagelsmann attestiert Sabitzer aktuell "eine gute Saison", auch wenn diese noch immer am Anfang steht. Sind die jüngst ansprechenden Leistungen also eine Momentaufnahme oder mehr? Das Spiel in San Siro dürfte darauf wertvolle Hinweise liefern. Sabitzer muss liefern, hinter ihm scharrt Goretzka mit den sprichwörtlichen Hufen, auch Gravenberch möchte häufiger spielen.

Nagelsmann ist von Sabitzer überzeugt: "Er bringt viel für das Spiel von Bayern München mit." Dies sehe nicht immer spektakulär aus, sein Wert sei nicht leicht zu erkennen. Auch, weil der Österreicher selten als Torschütze oder Vorlagengeber in Erscheinung tritt, dafür sind andere zuständig. Aber: "Er ist sehr intelligent in seiner Art zu spielen, clever im Zweikampf und Ballbesitz", lobt Nagelsmann.

Beim 1:1 bei Union Berlin am vergangenen Samstag war er für den Trainer bester Bayern-Spieler. Nun wartet die Champions League als noch größere Bühne und Herausforderung. 26 Spiele hat Sabitzer in der Königsklasse bislang absolviert, fünf davon für den FC Bayern. Um sich dauerhaft beim Rekordmeister durchzusetzen, wäre eine starke Leistung in Mailand ein starkes Empfehlungsschreiben.