Gorenzel und der Zettel in DIN A4: Reisinger könnte 1860-Trainer werden

Kommt der neue Trainer des TSV 1860 München aus den eigenen Reihen? Seit mehr als drei Wochen ist Michael Köllner nicht mehr im Amt. Geschäftsführer Günther Gorenzel ist zwar als Interimslösung eingesprungen, wird aber nicht dauerhaft auf der Bank sitzen. Nun zeichnet sich ab: Der bisherige Co-Trainer Stefan Reisinger könnte übernehmen.

2:2 gegen den VfB Oldenburg, 1:2 gegen den SV Meppen und zuletzt dieses 0:3 gegen den SC Verl: Auch Günther Gorenzel hat den TSV 1860 München nach der Trennung von Michael Köllner nicht auf Kurs gebracht. Als Tabellenachter haben die Löwen bereits zehn Punkte Rückstand auf Rang 3 - weil die Reserve des SC Freiburg allerdings Zweiter und nicht aufstiegsberechtigt ist, sind es lediglich fünf Punkte, die Sechzig von jenem Platz trennen, der am Ende der Saison die Aufstiegsrelegation bedeuten würde. Wer aber soll die Mannschaft überhaupt durch die restliche Saison führen?

Gorenzel wird es nicht sein. Und weil der Klub nach kicker-Informationen eher eine Übergangs- als eine Dauerlösung anstrebt, dürfte auch Achim Beierlorzer kein Kandidat mehr sein. So verdichten sich mittlerweile die Anzeichen, dass der Köllner-Nachfolger aus den eigenen Reihen kommt.

"Ich habe heute keinen A3-Zettel, aber einen A4-Zettel dabei", sagte Gorenzel bei der Pressekonferenz vor seinem vierten Spiel als Interimstrainer, das 1860 zum Halleschen FC führt. Zwei Wochen zuvor hatte Gorenzel die mediale Kritik an Raphael Holzhauser zum Anlass genommen, um den Reportern den Spiegel vorzuhalten. Der 51-Jährige kam mit Ausdrucken im DIN A3-Format zur Medienrunde, las den Journalisten ihre vorherigen Lobeshymnen auf Holzhauser vor und tadelte ihre jetzige Kritik.

Dieses Mal war es die Pressemitteilung im DIN A4-Format, die 1860 im Zuge der Köllner-Entlassung verschickte hatte und nun vor Gorenzel auf dem Tisch lag. Der Geschäftsführer zitierte daraus, um deutlich zu machen, dass er erst jetzt die Trainersuche zu Ende bringen kann, da ihm die finanziellen Rahmenbedingungen nun bekannt sind. Was aus Gorenzels Ausführungen hervorging: Er ist im Austausch mit dem DFB, um abzuklären, ob Stefan Reisinger das Amt übernehmen dürfte.

Reisinger absolviert gerade den Lehrgang

Der Co-Trainer hat zwar noch nicht die notwendige Fußballlehrer-Lizenz, absolviert aber gerade den entsprechenden Lehrgang. Aus diesem Grund könnte er die Köllner-Nachfolge wohl antreten. So ist es zumindest seit zweieinhalb Jahren in der Ausbildungsordnung des DFB verankert. Gorenzel aber sagt: "In der Spielordnung ist es noch nicht klar geregelt."

Aus diesem Grund ist Gorenzel mit dem Verband im Austausch. Die Intention ist klar: Reisinger soll in die erste Reihe treten und dem Verein damit Zeit verschaffen, um einen Trainer für die nächste Saison zu finden.