Golden State Warriors in Trauer: Milojevic verstirbt an Herzinfarkt

Die Golden State Warriors trauern um Co-Trainer Dejan Milojevic. Wie die Kalifornier am Mittwoch mitteilten, verstarb der 46-Jährige an den Folgen eines Herzinfarkts.

Laut Spielplan hätten die Warriors in der Nacht zum Donnerstag mitteleuropäischer Zeit bei den Indiana Pacers spielen sollen, das Spiel wurde aber "wegen eines medizinischen Notfalls" abgesagt. Nun wurde bekannt, dass Assistenzcoach Dejan Milojevic während des Mannschaftsessens einen schweren Herzinfarkt erlitten habe und inzwischen verstorben ist.

Der 46-Jährige war unmittelbar nach dem Infarkt in ein Krankenhaus in Salt Lake City eingeliefert worden, doch alle Hilfe kam letztlich zu spät. "Wir sind am Boden zerstört angesichts von Dejans plötzlichem Tod", sagte Headcoach Steve Kerr: "Das ist ein Schock für jeden bei den Warriors und eine sehr schwere Zeit für seine Familie, Freunde und jeden von uns, der mit ihm zusammenarbeiten durfte. Abgesehen davon, dass er ein hervorragender Basketball-Trainer gewesen ist, war Dejan auch einer der positivsten und wunderbarsten Menschen, die ich je gekannt habe."

Erfolge als Spieler und Trainer

Milojevic feierte einst als Spieler große Erfolge auf europäischem Parkett, unter anderem wurde er in seiner 14 Jahre währenden Karriere dreimal MVP der Adriatic League (2004 bis 2006), die sich überwiegend aus Teams aus dem ehemaligen Jugoslawien zusammensetzt. Seinen wohl größten Erfolg als Spieler hatte er 2001 mit dem Gewinn der Europameisterschaft mit der Bundesrepublik Jugoslawien, die sich damals aus Serbien und Montenegro zusammensetzte.

Als Trainer arbeitete er erfolgreich in seiner Heimat: Mit Mega Basket aus Belgrad gewann er 2016 den serbischen Pokal und mit Buducnost Podgorica das Double in Montenegro (2021). Die NBA reizte ihn aber durchweg, so nahm er mehrfach als Staff an der Summer League teil: 2016 für die Atlanta Hawks, 2017 für die San Antonio Spurs und 2018 für die Houston Rockets.

2021 schloss er sich schließlich als Assistenztrainer den Golden State Warriors an und feierte bereits ein Jahr später den Titelgewinn in der NBA.