Golden Shoe: Torflaute an der Spitze des Rankings

Robert Lewandowski liegt im Golden-Shoe-Ranking der besten Torjäger Europas weiter mit großem Vorsprung vorne. Das liegt auch daran, dass die Top-Torschützen des Kontinents in dieser Woche allenfalls per Elfmeter erfolgreich waren.

Ciro Immobile markierte einen Treffer für Lazio beim 3:0 in Cagliari. IMAGO/NurPhoto

Mit 56 Punkten liegt Robert Lewandowski beim Goldenen Schuh weit vor der Konkurrenz. Der Vorjahressieger hat mit 28 Treffern deutlich mehr Tore auf dem Konto als jeder andere Spieler einer europäischen Topliga.

Weil sich in der vergangenen Woche Lewandowskis Verfolger mit dem Toreschießen schwertaten, liegt immer noch Ohi Omoijuanfo (27 Tore, 40,5 Punkte) auf Rang zwei - an dieser für Molde in der norwegischen Liga erzielten Bilanz wird sich nichts mehr ändern, die Saison wird dort im Kalenderjahr ausgetragen und ist schon länger beendet.

Lange wird Omoijuanfo aber nicht mehr Zweiter bleiben, hinter ihm sammeln sich namhafte Akteure. Der Leverkusener Patrik Schick und Dusan Vlahovic (früher Florenz, jetzt Juventus) hatten bereits vor dieser Woche, in der sie leer ausgingen, 40 Punkte (20 Tore) auf dem Konto. Nun schlossen zwei weitere Vollblut-Torjäger auf: Ciro Immobile (Lazio Rom) und Karim Benzema (Real Madrid) trafen bei den Siegen ihrer Teams jeweils einmal per Elfmeter und stehen nun ebenfalls bei 40 Punkten.

Haaland, Modeste und Nkunku in den Top 20

Neben Lewandowski und Schick ist die Bundesliga unter den Top 20 der europäischen Torjäger noch durch drei weitere Akteure vertreten: Platz zwölf belegt der aktuell verletzte Dortmunder Erling Haaland (32 Punkte). Rang 15 teilt sich Kölns Anthony Modeste (30 Punkte) mit drei weiteren Spielern, direkt dahinter liegt Christopher Nkunku von RB Leipzig (28 Punkte).

bru

Golden Shoe 2021/22 (Stand: 07.03.2022)