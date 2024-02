Golden Shoe: Top-Quartett um Kane liefert wieder - Lewandowski startet Aufholjagd

Am vergangenen Wochenende gingen die besten Torjäger Europas leer aus, nun aber schlugen Harry Kane, Kylian Mbappé und Lautaro Martinez wieder zu. Und Stuttgarts Serhou Guirassy bleibt am Top-Trio dran.

Harry Kane musste zuletzt bittere Tage erleben, der Tiefpunkt war sicherlich das 2:3 in Bochum am Sonntag. Immerhin feierte der Bayern-Stürmer ein persönliches Erfolgserlebnis und knackte mit seinem 25. Bundesliga-Treffer die Marke von 50 Punkten im Goalgetter-Ranking der European Sports Media (ESM).

Seinen Vorsprung im Kampf um den Golden Shoe ausbauen konnte der englische Nationalstürmer damit aber nicht, denn auch seine drei Verfolger trafen jeweils einmal: Kylian Mbappé verwandelte einen Elfmeter beim schmucklosen PSG-Sieg in Nantes - der Ausnahme-Angreifer besorgte den beruhigenden 2:0-Endstand und jubelte über seinen 21. Treffer in der Ligue 1.

Lautaro Martinez hat bisher einen Treffer weniger als Mbappé auf dem Konto stehen, jubelte bei Inters ungefährdetem 4:0 gegen Salerno über das zwischenzeitliche 2:0. Und auch der Stuttgarter Serhou Guirassy ist nach seinem Trip zum Afrika-Cup wieder bei den Schwaben in gewohnter Jubel-Manier zu sehen gewesen - der Guineer köpfte den VfB beim SV Darmstadt (2:1-Sieg) früh in Front und steht damit bei 18 Liga-Treffern.

Haaland und Bellingham stagnieren - Opendas Serie

Erling Haaland hatte zuletzt mit einem Doppelpack gegen Everton seine längere, auch verletzungsbedingte Torflaute beendet. Doch beim mauen 1:1 gegen den FC Chelsea ging der Titelverteidiger des Golden Shoe trotz eines xGoals-Wertes von 1,71 erneut leer aus und bleibt bei 16 Treffern stehen. Diese Marke teilt er sich nun mit seinem einstigen Dortmunder Kollegen Jude Bellingham. Der Real-Profi hatte zwar im Spitzenspiel gegen Girona (4:0) zwei Treffer beigesteuert, erlitt dabei aber eine Knöchelverletzung, so dass er sowohl im CL-Achtelfinale in Leipzig (1:0) als auch im Ligaspiel bei Rayo Vallecano (1:1) fehlte.

Gesellschaft bekommen Haaland und Bellingham auf ihrem 6. Platz vom Leipziger Lois Openda, der beim 2:0 gegen Gladbach seinen fünften Bundesliga-Treffer in Folge erzielte und nun wie die beiden Schwergewichte des Fußballs bei 16 Bundesliga-Toren steht.

Lewandowskis Ehrgeiz geweckt

Eine kleine Aufholjagd startet derweil Robert Lewandowski. In den vergangen drei Liga-Partien traf der Ex-Münchner, beim 2:1-Sieg bei Celta Vigo schnürte der 35-Jährige gar einen Doppelpack. Damit steht Lewandowski bei zwölf Toren und hat seine Torflaute damit endgültig überwunden. Ob der Golden-Shoe-Sieger von 2021 und 2022 nochmal oben anklopfen kann? Dass sein Nachfolger in München mit mehr als doppelt so vielen Toren ganz oben steht, dürfte den Ehrgeiz des Polen sicherlich anstacheln.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 19.2.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 25 2 50 2 Kylian Mbappé PSG 21 2 42 3 Lautaro Martínez Inter 20 2 40 4 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 18 2 36 Amahl Pellegrino Bödo/Glimt 24 1,5 36 6 Jude Bellingham Real Madrid 16 2 32 Erling Haaland ManCity 16 2 32 Lois Openda RB Leipzig 16 2 32 9 Vangelis Pavlidis Alkmaar 21 1,5 31,5 10 Kevin Denkey Cercle Brugge 20 1,5 30 Borja Mayoral FC Getafe 15 2 30 Mohamed Salah FC Liverpool 15 2 30 13 Santiago Gimenez Feyenoord 19 1,5 28,5 Luuk de Jong PSV Eindhoven 19 1,5 28,5 15 Artem Dovbyk FC Girona 14 2 28 Dominic Solanke Bournemouth 14 2 28 Deniz Undav VfB Stuttgart 14 2 28 18 Andrej Ilic Rigas/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 19 Mohamed Amoura Lugano/St. Gilloise 1/17 1,5/1,5 27 Edin Dzeko Fenerbahce 18 1,5 27 Lawrence Shankland Heart of Midlothian 18 1,5 27 22 Ante Budimir Osasuna 13 2 26 Alvaro Morata Atletico Madrid 13 2 26 Dusan Vlahovic Juventus 13 2 26 Ollie Watkins Aston Villa 13 2 26 26 Ermedin Demirovic FC augsburg 12 2 24 Bard Finne Brann Bergen 16 1,5 24 Olivier Giroud AC Milan 12 2 24 Viktor Gyökeres Sporting Lissabon 16 1,5 24 Robert Lewandowski FC Barcelona 12 2 24 Bukayo Saka FC Arsenal 12 2 24 Heung-min Son Tottenham 12 2 24

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.