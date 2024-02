Arnautovic setzt den Schlusspunkt: Inter lässt Salerno keine Chance

Acht Spiele, acht Siege - so lautet die Statistik von Inter Mailand in diesem Jahr. Bei der Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinalhinspiel gegen Atletico schossen sich die Nerazzurri für die Königsklasse warm.

Die Pflichtaufgabe gegen das Serie-A-Schlusslicht ging der Spitzenreiter mit größtmöglicher Seriosität an - wie sich bereits beim Personal zeigte. Nach dem jüngsten 4:2-Sieg bei der AS Rom verzichtete Erfolgstrainer Simone Inzaghi auf jegliche Wechsel. Seine etwa mit den Stürmern Thuram und Lautaro Martinez gespickte Startelf zahlte ihm dieses Vertrauen mit einer furiosen Anfangsphase zurück, in der fast minütlich der Führungstreffer in der Luft lag. Thuram (5. Minute) traf jedoch ebenso das Aluminium wie Barella frei vor dem Kasten (6.).

Doppelschlag nach Doppel-Alu

Nach knapp zehn weiteren Minuten des Dauerdrucks war es dann soweit: Carlos Augusto spielte den ehemaligen Gladbacher frei, der Routinier Ochoa im Kasten der Gäste per Direktabnahme überwand und den zu diesem Zeitpunkt bereits überfälligen Treffer zum 1:0 erzielte (17.). Ein Brustlöser für die in Orange aufspielenden Nerazzurri, die nur Minuten später durch einen schnell ausgeführten Einwurf und Lautaro Martinez, im Hinspiel nach Einwechslung per Viererpack allein für Endstand verantwortlich gewesen, nachlegten (19.).

Als ob es für die Gäste aus Salerno nicht ohnehin schon hoffnungslos genug ausgesehen hätte, schlug dann auch noch das Verletzungspech zu und Neuzugang Boateng musste verletzt vom Feld (24.). Ein weiterer Nackenschlag für die stark abstiegsgefährdeten Mannen vom Tyrrhenischen Meer, die dann auch noch vor dem Seitenwechsel die Vorentscheidung durch einen Abstauber des Niederländers Dumfries hinnehmen mussten (40.).

Arnautovic jubelt im zweiten Anlauf

Nach Wiederanpfiff nahm der Gastgeber wohl auch mit Blick auf die kommende Aufgabe unter der Woche ein wenig das Fuß vom Gas.

Verteidiger de Vrij und Joker Alexis Sanchez hatten nennenswerte Möglichkeiten, aber ansonsten blieb es eher ruhig vor dem 38-jährigen Mexikaner Ochoa - bis der ebenfalls eingewechselte Arnautovic nochmals Leben in die Partie brachte. In der 79. Minute noch zu früh gestartet und beim Jubel zurückgepfiffen, stand der Österreicher in der Schlussminute goldrichtig und drückte eine flache Hereingabe zum 4:0-Endstand in die Maschen.

Vor dem Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Atletico am Dienstagabend (21 Uhr) hat Inter sich also ordentlich warmgeschossen. Salerno empfängt am Samstag in der Serie A Monza (18 Uhr).