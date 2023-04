Golden Shoe: Salah bedrängt Füllkrug - Osimhens Podestplatz wackelt

Im Golden-Shoe-Ranking der besten Torjäger Europas bleibt Erling Haaland das Maß aller Dinge. Dahinter ist bei der Besetzung des Podiums aber alles offen. Und auch für Niclas Füllkrug wächst die Konkurrenz.

Niclas Füllkrug (li.) war am Sonntag nur Zuschauer in Bremen - während Mo Salah einen Tag später heiß lief. IMAGO/NurPhoto

Während Niclas Füllkrug seinen Kollegen bei Werder Bremen am Sonntag angeschlagen von der Tribüne aus zusehen musste, wie sie dem SC Freiburg mit 1:2 unterlagen, lief ein anderer Torjäger in Europa einen Tag später heiß: Mohamed Salah traf für den FC Liverpool beim 6:1-Sieg in Leeds doppelt, erhöhte sein Konto auf 15 Treffer und rückte damit im Golden-Shoe-Ranking bis auf ein Tor bzw. zwei Punkte an Füllkrug und den 14. Platz heran. Auch Lionel Messi, der für Paris St. Germain im Topspiel gegen Lens (3:1) erfolgreich war, ist in Schlagdistanz zum besten Bundesliga-Torschützen.

Ganz vorne im Rennen um die Trophäe für Europas besten Torjäger der Saison kann man längst von keinem Rennen mehr sprechen. Spitzenreiter Erling Haaland reichte ein 45-Minuten-Einsatz gegen Leicester (3:1), um seine Führung mit einem Doppelpack weiter auszubauen. Er wird Robert Lewandowski als Golden-Shoe-Sieger ablösen - das steht bei neun Toren Vorsprung auf Harry Kane fast jetzt schon fest.

Valencia traf schon 27-mal - Ligue 1 dominiert die Top Ten

Weiterhin Dritter ist Bayern-Transferkandidat Victor Osimhen von der SSC Neapel, der verletzungsbedingt zuletzt keine Punkte mehr sammeln konnte und deswegen die Konkurrenz im Nacken hat: allen voran Enner Valencia, der für Fenerbahce sein 27. Tor - davon zwölf Elfmeter - im 24. Saisoneinsatz erzielte. Das reicht deshalb "nur" für den vierten Platz, weil die türkische SüperLig nicht zu den besten fünf Ligen zählt und Valencias Torezahl im Golden-Shoe-Ranking damit lediglich mit 1,5 multipliziert wird. Nach absoluten Zahlen wäre der Ecuadorianer erster Haaland-Verfolger.

Messis Teamkollege Kylian Mbappé bleibt gemeinsam mit Ligue-1-Torjägerkollege Jonathan David (Lille) Fünfter - vor dem neuen Siebten Alexandre Lacazette, der für Olympique Lyon schon 19 Saisontore verzeichnete. Gemeinsam mit dem neuntplatzierten Folarin Balogun (Stade Reims, 18 Tore) stellt Frankreichs Spitzenliga damit gleich vier Spieler in den Top Ten, mehr als alle anderen Ligen.

jpe

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 18.04.2023)