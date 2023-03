Golden Shoe: Mbappé und Messi klettern weiter - Toneys letztes Hurra?

Kylian Mbappé macht seit der auskurierten Verletzung auch im Golden-Shoe-Ranking von sich reden. Der drittbeste Premier-League-Torjäger bekommt dagegen wohl bald ein Problem.

Weil Vorlagen im Kampf um den Golden Shoe nicht zählen, hat Erling Haaland seinen Vorsprung in dieser Woche nicht ausgebaut. Trotzdem führt der Angreifer, der zu Manchester Citys 2:0-Sieg gegen Newcastle einen Assist beisteuerte, mit 27 Toren und 54 Vorlagen weiterhin unangefochten die Tabelle an, die über Europas besten Liga-Torjäger der Saison entscheidet. Zweiter bleibt Napoli-Knipser Victor Osimhen, der am Wochenende ebenso leer ausging wie der drittplatzierte Amahl Pellegrino, dessen Saison bei Bodö/Glimt seit Wochen beendet ist.

Bald wird der Außenseiter das Treppchen also räumen müssen, womöglich für Kylian Mbappé: Der WM-Torschützenkönig, der an diesem Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) Paris St. Germain in München noch ins Champions-League-Viertelfinale führen will, zeigt sich seit seiner ausgestandenen Verletzung wieder torhungrig und kletterte im Golden-Shoe-Ranking auf den vierten Platz, den er sich mit Harry Kane (Tottenham) teilt.

Toney lässt Füllkrug hinter sich, aber für wie lange?

Neben Mbappé tummeln sich noch drei weitere Ligue-1-Profis in den Top Ten. Jonathan David (Lille) ist gemeinsam mit Wissam Ben Yedder (AS Monaco) mit 16 Toren Siebter, Arsenal-Leihgabe Folarin Balogun (Stade Reims) mit 15 Treffern Neunter - gleichauf mit Golden-Shoe-Titelverteidiger Robert Lewandowski (FC Barcelona) und Ivan Toney.

Der Stürmer des FC Brentford setzte sich mit seinem Treffer am Montagabend gegen Fulham (3:2) unter anderem vom Bremer Niclas Füllkrug ab. Das große Aber: Weil in zahlreichen Fällen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Wettregeln in England gegen ihn ermittelt wird, dürfte auf Toney in naher Zukunft eine Sperre zukommen, die sich über mehrere Monate ausdehnen könnte. Der Sprung in die Top Ten könnte für den englischen Nationalspieler also nur von kurzer Dauer sein.

Vom 23. auf den 18. Platz - auf dem auch der nun langzeitverletzte Neymar liegt - sprang Mbappés Teamkollege Lionel Messi, der beim 4:2-Sieg gegen Nantes auch im fünften Ligaspiel in Serie erfolgreich war.

Beste Bundesliga-Vertreter hinter Füllkrug sind weiterhin Vincenzo Grifo (Freiburg) und Christopher Nkunku (Leipzig) auf dem 24. Platz.

