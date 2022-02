Golden Shoe: Lewandowski vergrößert seinen Vorsprung

Robert Lewandowski hat seine Führung im Golden-Shoe-Ranking der besten Torjäger Europas in der vergangenen Woche ausgebaut.

Das Bild ist bekannt: Der Vorjahressieger ist und bleibt die Nummer eins beim Goldenen Schuh. Robert Lewandowski ist die unangefochtene Nummer eins im Ranking. Und der Stürmer des FC Bayern konnte seinen Vorsprung in der vergangenen Woche sogar noch ausbauen: Beim 3:2 gegen RB Leipzig traf er per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:1, mit nunmehr 24 Saisontoren und damit 48 Punkten distanziert er die Konkurrenz deutlich.

Ohi Omoijuanfo (27 Tore, 40,5 Punkte) auf Rang zwei kann seine Bilanz nicht mehr verbessern, da er seine Tore für Molde in der norwegischen Liga erzielte, die ihre Saison im Kalenderjahr austrägt und daher abgeschlossen ist. Das gilt auch für den drittplatzierten Thomas Lehne Olsen von Lilleström SK.

Vlahovic und Immobile schließen zu Schick auf

Die eigentlichen Lewandowski-Verfolger folgen dann erst mit je 36 Punkten: Gleichauf mit dem diesmal torlosen Leverkusener Patrik Schick liegen nach jeweils einem erzielten Treffer Ciro Immobile (Lazio Rom) und Dusan Vlahovic - der bisher 17-mal für Florenz getroffen hatte und nun nach seinem Transfer im ersten Spiel für Juventus gleich das wichtige 1:0 beim 2:0 über Hellas Verona erzielte. Das Trio liegt wiederum einen Treffer vor Karim Benzema (Real Madrid).

An die Tür zu den Top 10 klopft derzeit Deniz Undav an. Der 25 Jahre alte Angreifer, der im Sommer 2020 vom SV Meppen zu Royale Union Saint-Gilloise nach Belgien gewechselt war, trifft für das Überraschungsteam in Serie: 20 Tore stehen bereits auf Undavs Konto, der damit auf Rang elf des Golden-Shoe-Rankings liegt. Im Sommer wird Undav weiterziehen: In der abgelaufenen Winter-Transferperiode sicherte sich Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion die Dienste des Angreifers, der die Saison aber noch auf Leihbasis beim Tabellenführer der Jupiler Pro League beenden wird.

Golden Shoe 2021/22 (Stand: 07.02.2022)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Robert Lewandowski Bayern München 24 2 48 2 Ohi Omoijuanfo Molde FK 27 1,5 40,5 3 Thomas Lehne Olsen Lilleström SK 26 1,5 39 4 Patrik Schick Bayer Leverkusen 18 2 36 Dusan Vlahovic AC Florenz/Juventus 18 2 36 Ciro Immobile Lazio Rom 18 2 36 7 Karim Benzema Real Madrid 17 2 34 8 Veton Berisha Viking Stavanger 22 1,5 33 9 Mohamed Salah FC Liverpool 16 2 32 Erling Haaland Borussia Dortmund 16 2 32 11 Deniz Undav Union Saint-Gilloise 20 1,5 30 12 Anthony Modeste 1. FC Köln 14 2 28 Wissam Ben Yedder AS Moncao 14 2 28 14 Ricardo Jorge Gomes Partizan Belgrad 18 1,5 27 Michael Frey Royal Antwerp FC 18 1,5 27 Mikkel Dahl Havnar Boltfelag 27 1 27 17 Marko Livaja Hajduk Split 17 1,5 25,5 Omer Atzili Maccabi Haifa 17 1,5 25,5 19 Giovanni Simeone Hellas Verona 12 2 24 Jonathan David Lille OSC 12 2 24 Vinicius Junior Real Madrid 12 2 24 Juanmi Real Betis 12 2 24 Raul de Tomas Espanyol Barcelona 12 2 24 Darwin Nunez Benfica Lissabon 16 1,5 24 25 Eirik Botheim Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 Luis Fernando Diaz FC Porto/Liverpool 15 1,5 22,5 27 Lautaro Martinez Inter Mailand 11 2 22 Iago Aspas Celta Vigo 11 2 22 Joselu Deportivo Alaves 11 2 22 Kylian Mbappe PSG 11 2 22 Martin Terrier Stade Rennes 11 2 22 Gaetan Laborde Stade Rennes 11 2 22 33 Karim Adeyemi RB Salzburg 14 1,5 21 Josip Drmic HNK Rijeka 14 1,5 21 Arthur Cabral FC Basel/AC Florenz 14 1,5 21 Artem Dovbyk SK Dnipro-1 14 1,5 21 Dante Vanzeir Union Saint-Gilloise 14 1,5 21 Jelle Vossen Zulte Waregem 14 1,5 21 Jasmin Kurtic PAOK Saloniki 14 1,5 21 Nikola Storm KV Mechelen 14 1,5 21 Georgie Kelly Bohemian FC Dublin 21 1 21 Jay Donnelly Glentoran FC 21 1 21 43 Diogo Jota FC Liverpool 10 2 20 Ludovic Ajorque Racing Straßburg 10 2 20 Domenico Berardi Sassuolo 10 2 20 Serge Gnabry Bayern München 10 2 20 Joao Pedro Cagliari Calcio 10 2 20 Amine Gouiri Nizza 10 2 20 Tammy Abraham AS Rom 10 2 20 Christopher Nkunku RB Leipzig 10 2 20 Henri Anier Paide Linnameeskond 20 1 20 52 Gamid Agalarov FK Ufa 13 1,5 19,5 Shamar Nicholson RSC Charleroi/Spartak Moskau 13 1,5 19,5 Ebere Onuacho KRC Genk 13 1,5 19,5 Sebastien Haller Ajax Amsterdam 13 1,5 19,5 Guus Til Feyenoord 13 1,5 19,5 Tom van Weert Volos 13 1,5 19,5 58 Beto Portimonense/Udine 2 / 8 1,5 / 2 19 Zakaria Beglarishvili Levadia Tallinn 19 1 19 Dembo Darboe Schachtar Saligorsk 19 1 19 Rauno Sappinen Flora Tallinn 19 1 19 62 Taiwo Awoniyi Union Berlin 9 2 18 Mohamed Bayo Cleremont 9 2 18 Jamie Vardy Leicester City 9 2 18 Duvan Zapata Atalanta Bergamo 9 2 18 Gianluca Scamacca Sassuolo 9 2 18 Edin Dzeko Inter Mailand 9 2 18 Ui-Jo Hwang Girondins Bordeaux 9 2 18 Moussa Diaby Leverkusen 9 2 18 Hugo Ekitike Stade Rennes 9 2 18 André Silva RB Leipzig 9 2 18 Enes Ünal Getafe 9 2 18 Aleksandar Katai Roter Stern Belgrad 12 1,5 18 Aleksandar Pesic Fatih Karagümrük 12 1,5 18 Din David Maccabi Haifa 12 1,5 18 Zinho Gano Zulte Waregem 12 1,5 18 Joshua Zirkzee RSC Anderlecht 12 1,5 18 Pall Klettskaro KI 18 1 18 Andrey Solovey FC Gomel 18 1 18 Martin Adam Paksi FC 18 1 18

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.