Golden Shoe: Lewandowski knackt die 50

Titelverteidiger Robert Lewandowski zieht beim Golden-Shoe-Ranking der besten Torjäger Europas weiter davon - und er hat jetzt schon die 50-er-Marke geknackt. Patrik Schick nähert sich den Top-Drei an.

Doppelpack in Bochum: Bayern-Torjäger Robert Lewandowski. imago images/Sven Simon

Es bleibt dabei: Robert Lewandowski eilt beim Goldenen Schuh der Konkurrenz unaufhaltsam davon. Der Vorjahressieger hat wieder die 50-Punkte-Marke geknackt und bleibt unangefochten die Nummer eins im Ranking. Dabei ging der FC Bayern beim VfL Bochum leer aus, 2:4 unterlagen die Münchner überraschend beim Neuling. Die beiden Tore für die Nagelsmann-Elf steuerte aber Lewandowski bei, der mit den Treffern zum 1:0 und 2:4 nun 26 Tore in nur 22 Liga-Spielen vorzuweisen hat.

Ohi Omoijuanfo (27 Tore, 40,5 Punkte) auf Rang zwei kann seine Bilanz nicht mehr verbessern, da er seine Tore für Molde in der norwegischen Liga erzielte, die ihre Saison im Kalenderjahr austrägt und daher abgeschlossen ist. Das gilt auch für den drittplatzierten Thomas Lehne Olsen von Lilleström SK.

Beide spüren aber den Leverkusener Patrik Schick und Ciro Immobile von Lazio Rom, den Golden-Shoe-Gewinner von 2020, im Nacken. Beide trafen am Wochenende, haben ihr Torkonto auf 19 hochgeschraubt und nun 38 Punkte. Schick setzte beim 4:2 der Werkself gegen den VfB Stuttgart den Schlusspunkt, Immobile brachte Lazio beim 3:0 gegen Bologna per Elfmeter in die Spur.

Einen großen Sprung im Ranking machte der Ex-Frankfurter Sebastian Haller, dem beim 5:0 von Ajax Amsterdam gegen Twente Enschede ein Dreierpack gelang. 16 Tore sind es nun bei dem 27-Jährigen, der zuletzt beim Afrika-Cup für die Elfenbeinküste am Start war und daher in der Liga zwei Spiele verpasste.