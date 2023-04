Golden Shoe: Haaland baut Vorsprung aus

Erling Haaland trifft, wie er will, der Norweger hat seine Führung im Golden-Shoe-Ranking erneut ausgebaut. Große Veränderungen in den Top Ten gab es nicht.

ManCitys Erling Haaland trifft spektakulär per Seitfallzieher beim 4:1 in Southampton. IMAGO/Sportimage

Erling Haaland dreht an der Spitze des Golden-Shoe-Rankings der besten Torjäger in Europa weiter einsam seine Runden. Der Norweger stockte sein Konto beim 4:1-Sieg Manchester Citys beim FC Southampton auf 30 Tore und 60 Punkte aus. Besonders sein Führungstor war sehenswert, per Seitfallzieher erzielte Haaland das 1:0 für den Bayern-Herausforderer in der Champions League. ManCity-Coach Pep Guardiola verglich den 22-Jährigen mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in deren besten Jahren.

Von den Verfolgern hatte nur Harry Kane ein Erfolgserlebnis vorzuweisen, der Tottenham-Kapitän steuerte beim 2:1-Sieg der Spurs gegen Brighton & Hove Albion einen Treffer bei und steht nun bei 23 Toren und 46 Punkten - sein Rückstand auf Haaland wuchs also auf 14 Zähler an. Nicht in das Geschehen eingreifen konnte der Drittplatzierte Victor Osimhen (21 Tore/42 Punkte), der den 2:1-Erfolg Napolis bei US Lecce wegen Adduktorenproblemen verpasste. Hinter dem Einsatz des Ex-Wolfsburgers steht auch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions-League am Mittwochabend bei Milan ein Fragezeichen.

Bester Torschütze aus der Bundesliga ist weiterhin Niclas Füllkrug. Der Nationalstürmer traf in der spektakulären Endphase der Partie Werder Bremen gegen den 1. FSV Mainz 05 am 27. Spieltag zum 2:2-Endstand für die Hanseaten. Auf einem geteilten 27. Rang liegen Freiburgs Vincenzo Grifo (13 Tore/26 Punkte) und Gladbachs Marcus Thuram, der beim 2:0-Sieg der Fohlen gegen den VfL Wolfsburg den Endstand markierte. Im Tableau notiert sind auch noch Leipzigs Christopher Nkunku und Frankfurts Randal Kolo Muani (je 12/24) und Bayerns Jamal Musiala (11/22).

"Old-Firm-Matchwinner" Furuhashi schnuppert an den Top Ten

An den Top Ten schnuppert unterdessen Kyogo Furuhashi von Celtic Glasgow. Der Japaner traf im Old Firm am Karsamstag gegen die Glasgow Rangers (3:2) doppelt und kommt mit 22 Toren und einem Faktor von 1,5 auf 33 Punkte. Ansonsten gab es nur wenig Verschiebungen in den vorderen Rängen.

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 11.04.2023)