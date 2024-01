Golden Shoe: Dovbyk schießt sich in sechs Minuten in die Top 10 - Top-Trio geht leer aus

Beim Rennen um den Goldenen Schuh herrscht Stillstand, weil Bayerns Harry Kane und seine Verfolger leer ausgingen. Indes schoss sich Artem Dovbyk binnen sechs Minuten in die Top 10.

Harry Kane ging in der Bundesliga-Partie gegen Bremen (0:1) ebenso wie der FC Bayern selbst leer aus, bleibt aber in der europäischen Torjägerliste mit 22 Toren und somit 44 Punkten weiter die Nummer eins. PSG-Star Kylian Mbappé traf zwar doppelt am vergangenen Wochenende, Paris war aber nicht in der Liga sondern im Pokal im Einsatz. Mbappé konnte mit weiter 19 Liga-Toren den Abstand auf Kane also nicht verkürzen.

Das gilt auch für den drittplatzierten Lautaro Martinez, der Inter in Saudi-Arabien zum Sieg im Finale der Supercoppa gegen Meister SSC Neapel schoss (1:0) und daher sein Liga-Torekonto nicht aufstocken konnte.

Das Top-Trio ging also leer aus, Amahl Pellegrino von Bodö/Glimt (24 Tore, 36 Punkte), immer noch mit Martinez auf Platz drei notiert, kann ohnehin nicht mehr punkten, weil in Norwegen die Meisterschaft schon Anfang Dezember zu Ende ging.

Dovbyk glänzt und klettert

Dafür hat ein anderer mächtig aufgedreht. Der FC Girona lag nach zehn Minuten 0:1 hinten gegen den FC Sevilla, ehe der große Auftritt von Artem Dovbyk kam: Eine Hattrick binnen sechs Minuten - und schon war der Tabellenführer von La Liga in der Spur. 5:1 hieß es am Ende für Girona, 14 der 51 Tore des Überraschungsspitzenreiters gehen auf das Konto von Dovbyk. Der hat damit im Golden-Shoe-Ranking einen Sprung von Rang 22 auf Rang acht gemacht.

Stuttgarts Serhou Guirassy, der beim Afrika-Cup weilt, bleibt im Ranking der European Sports Media (ESM) auf Rang fünf.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 23.1.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 22 2 44 2 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 19 2 38 3 Lautaro Martinez Inter Mailand 18 2 36 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 5 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 17 2 34 6 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 19 1,5 28,5 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 19 1,5 28,5 8 Erling Haaland Manchester City 14 2 28 Mohamed Salah FC Liverpool 14 2 28 Jude Bellingham Real Madrid 14 2 28 Artem Dovbyk FC Girona 14 2 28 12 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 13 Borja Mayoral FC Getafe 13 2 26 Alvaro Morata Atletico Madrid 13 2 26 15 Heung-min Son Tottenham Hotspur 12 2 24 Dominic Solanke Bournemouth 12 2 24 Lois Openda RB Leipzig 12 2 24 Bard Finne SK Brann Bergen 16 1,5 24 Edin Dzeko Fenerbahce SK 16 1,5 24 Kevin Denkey Cercle Brügge 16 1,5 24 21 Akor Adams Lillestörm SK 15 1,5 22,5 Faris Pemi Moumbagna FK Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 Luuk de Jong PSV Eindhoven 15 1,5 22,5 24 Jarrod Bowen West Ham 11 2 22 Antoine Griezmann Atletico Madrid 11 2 22 Dusan Vlahovic Juventus 11 2 22 27 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/13 1,5/1,5 21 Vegard Erlien Tromsö IL 14 1,5 21 Thomas Lehne Olsen Lillestörm SK 14 1,5 21 Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 14 1,5 21 Simon Banza Sporting Braga 14 1,5 21 Saldanha Partizan Belgrad 14 1,5 21 Sölvi Vatnhamar Vikingur Göta 21 1 21 34 Victor Boniface Bayer Leverkusen 10 2 20 Hee-Chan Hwang Wolverhampton 10 2 20 Alexander Isak Newcastle United 10 2 20 Olivier Giroud AC Milan 10 2 20 38 Zlatko Tripic Viking FK Stavanger 13 1,5 19,5 Anders Dreyer RSC Anderlecht 13 1,5 19,5 Lawrence Shankland Heart of Midlothian 13 1,5 19,5 Viktor Gyökeres Sporting 13 1,5 19,5 Igor Thiago Club Brügge 13 1,5 19,5

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.