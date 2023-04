Golden Shoe: Der böse Absturz der Bundesliga - Zwei Länder dominieren

Vor einem Jahr dominierte die Bundesliga das Golden-Shoe-Ranking der besten Torjäger Europas - in diesem Jahr sieht es ganz anders aus. Zwei Ligen dominieren aktuell.

In der vergangenen Saison kamen die besten Torjäger Europas aus der Bundesliga: Mit Robert Lewandowski, Patrik Schick und Erling Haaland war gleich ein Trio unter den Top 10 des Golden-Shoe-Rankings vertreten, das jedes Jahr von den European Sports Media (ESM) erstellt wird und in Abhängigkeit der Stärke der jeweiligen Liga die Top-Torschützen in Europa versammelt. Lewandowski sicherte sich die Trophäe am Ende mit deutlichem Vorsprung vor Kylian Mbappé.

Mit den Abschieden von Lewandowski gen Barcelona und Haaland gen Manchester hat die Bundesliga nicht nur ihre Vormachtstellung verloren, sie ist im Ranking regelrecht abgestürzt. Aktuell findet sich gerade mal ein Vertreter aus dem deutschen Oberhaus unter den besten 30 Torjägern Europas: Werder Bremens Nationalspieler Niclas Füllkrug, der seit zwei Spielen verletzungsbedingt sein 16-Tore-Konto nicht weiter aufstocken konnte und deshalb auf den 16. Platz abrutschte.

Keine andere Topliga Europas ist im Rennen um den Golden Shoe so schmal vertreten. Angeführt von Haaland, der mit 32 Toren respektive 64 Punkten klar führt und Lewandowski mit hoher Wahrscheinlichkeit beerben wird, stellt die Premier League sieben der 30 besten Akteure und mit Tottenham-Torjäger Harry Kane auch den ersten "Verfolger" Haalands.

Ligue 1 dominiert Top 30 und Top 10

Das größte Kontingent hat aber die Ligue 1 zu bieten. Neun Spieler der Top 30 - darunter vier unter den ersten zehn - verdienen in Frankreich ihr Geld. Mbappé schob sich mit seinem Doppelpack für Paris St. Germain bei Schlusslicht Angers (2:1) an Victor Osimhen (SSC Neapel) vorbei aufs Treppchen. Auch Lilles Stürmer Jonathan David hält sich als Fünfter weiterhin stark. Dazu kommen in den Top 10 noch Alexandre Lacazette (7., Lyon) und Folarin Balogun (10., Stade Reims).

La Liga und die Serie A stehen dagegen in der Breite nur einen Tick besser da als die Bundesliga. Aus Spanien kommen nur Titelverteidiger Lewandowski (12.) und Karim Benzema (29., Real Madrid), aus Italien neben Osimhen nur Lautaro Martinez (20., Inter Mailand).

Bester Torjäger außerhalb der Top-fünf-Ligen, dessen Torzahl deshalb nicht mit zwei, sondern mit 1,5 multipliziert wird, bleibt Enner Valencia von Fenerbahce als Sechster mit 27 Toren.

jpe

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 25.04.2023)