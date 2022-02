90.+9! Gomis verwandelt den vierten Elfmeter und erlöst Galatasaray

Galatasaray Istanbul hat den ersten Sieg in diesem Jahr eingefahren. Beim 3:2 über Göztepe Izmir fiel die Entscheidung erst in der neunten Minute der Nachspielzeit.

Weder ins Titelrennen noch in den Kampf um die internationalen Plätze kann Galatasaray Istanbul in dieser Spielzeit noch eingreifen, der türkische Rekordmeister findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder. Um nicht sogar noch in den Abstiegskampf zu geraten, benötigte das Team von Trainer Domenec Torrent gegen Göztepe Izmir dringend einen Sieg - es sollte der erste in diesem Jahr werden.

Es ging direkt gut los für die Gäste, Verteidiger Nelsson sorgte bereits nach drei Minuten für die Führung. Nachlegen konnte "Cim Bom" aber zunächst nicht, kurz vor der Pause sorgte Ndiaye für einen Dämpfer und glich vom Punkt aus. 20 Minuten vor Schluss trat der Senegalese erneut aus elf Metern an - und brachte Göztepe gar in Führung.

Galatasaray hatte mit dem Rückstand zu kämpfen, konnte sich aber auf Joker Gomis verlassen. Der Franzose kam nach 74 Minuten in die Partie, 180 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit verwandelte der 36-Jährige den dritten Strafstoß des Abends zum 2:2. Es sollte aber nicht der letzte Elfmeter bleiben, in der neunten Minute der Nachspielzeit zeigte der Referee Arda Kardesler erneut auf den Punkt. Wieder trat Gomis an, wieder traf er - der 3:2-Auswärtserfolg für Gala war perfekt.