Sweep gegen die Veilchen: Die Bayern lösen das Halbfinal-Ticket

Sweep gegen die BG Göttingen: Bayern München hat im Eiltempo das Play-off-Halbfinale der BBL erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gewann in Göttingen 65:54 (36:37) und zog durch den dritten Sieg im dritten Spiel als erstes Team in die Vorschlussrunde ein. Die Bayern streben nach der ersten Meisterschaft seit 2019 - in den vergangenen drei Jahren ging der Titel jeweils an Alba Berlin.

In Göttingen waren Cassius Winston (16 Punkte) und der frühere NBA-Profi Isaac Bonga (15) die erfolgreichsten Werfer der Münchner, denen nach ihrem Triumph im Pokal das Double winkt. Ebenfalls zum Einsatz kam Andreas Obst: Der Nationalspieler, hinter dessen Einsatz für den Hauptrundendritten nach einem Ausrutscher im zweiten Spiel ein Fragezeichen gestanden hatte, blieb ohne Punkte.

Im Halbfinale treffen die Münchner auf Berlin oder ratiopharm Ulm, Titelverteidiger Alba liegt in der Best-of-Five-Serie 1:2 zurück.