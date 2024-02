Göppingen verpflichtet mit ten Velde einen der besten EM-Torschützen

Frisch Auf Göppingen bastelt eifrig an der Mannschaft der Zukunft: Wie der Bundesliga-Zehnte kurz vor dem Re-Start bekannt gab, wechselt im Sommer der niederländische Nationalspieler Rutger ten Velde zum Traditionsklub.

Das Göppinger Team, dem ab Sommer Urgestein Tim Kneule nicht mehr angehören wird, nimmt Konturen an. Wie Frisch Auf am Montag mitteilte, spielt Rutger ten Velde ab der Saison 2024/25 unter dem Hohenstaufen.

Der 26-Jährige kommt vom TuS N-Lübbecke, für den er seit 2022 aktiv ist. Der begehrte Linksaußen hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ließ zuletzt mit seinen Leistungen im niederländischen Nationalteam bei der Handball-EM in Deutschland aufhorchen.

Nach ansprechenden Leistungen bei der WM 2023 setzte ten Velde bei der EM im vergangenen Januar nochmal einen drauf: Bei sieben Einsätzen erzielte der Rechtshänder insgesamt 45 Tore und lag damit auf Rang vier hinter den Torschützenkönigen Martim Costa (54 Treffer bei sieben Einsätzen) und Mathias Gidsel (54 Treffer bei acht Einsätzen) sowie DHB-Spielmacher Juri Knorr (50 Treffer bei neun Einsätzen).

"Wir freuen uns, mit Rutger Ten Velde einen sehr aufstrebenden Linksaußen verpflichtet zu haben", erklärt Christian Schöne, Sportlicher Leiter bei Frisch Auf in einer Pressemitteilung: "Er hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und unter anderem kürzlich eine gute Europameisterschaft gespielt. In den gemeinsamen Gesprächen hat er uns auch menschlich absolut überzeugt, so dass wir davon überzeugt sind, dass er gut in unsere Mannschaft passen wird."

21 von 24 bei der EM: Verlässlicher Siebenmeterschütze

Beim Zweitliga-Vierten TuS N-Lübbecke ist ten Velde ein Leistungsträger. Für Oranje spielt er seit 2017 und kommt in 63 A-Länderspielen auf knapp 200 Treffer. "Ich freue mich sehr, ab Sommer ein Teil von Frisch Auf Göppingen zu sein", so der Linksaußen: "Die Gespräche mit Ben Matschke und Christian Schöne haben mich sofort überzeugt und selbstverständlich freue ich mich auch darauf, mit Bart Ravensbergen zusammenzuspielen." Die niederländische Nationalkeeper ist seit vergangenen Sommer bei den Schwaben.

Der 1,78 Meter große ten Velde ist nicht nur aus der Ecke und im Tempogegenstoß ein verlässlicher Werfer - bei der Handball-EM verwandelte er auch 21 seiner 24 Siebenmeter. In Göppingen erhält er einen Zweijahresvertrag bis Sommer2026 und wird Partner von Marcel Schiller auf Linksaußen. Damit ist auch klar, dass der 27-jährige Till Hermann den Verein verlassen wird. Wohin es ihn zieht, ist aktuell noch offen.