Göppingen mit guter Überzahl zu Sieg gegen Wetzlar

3:19Vor 4.200 Zuschauern in einer gut gefüllten EWS Arena in Göppingen setzte sich Gastgeber Frisch Auf am Ende souverän mit 32:27 gegen die HSG Wetzlar durch - auch weil die Überzahlsituationen jeweils konsequent genutzt worden und die Gäste insgesamt zu viele Fehler machten.